تئاتر یکی از بهترین راه های بیان معارف دین است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نشست هم اندیشی حوزه نمایش ظهر امروز با حضور هنرمندان تئاتر استان کرمانشاه و ریاست حجت الاسلام محمد آفتابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه برگزار شد.

در این جلسه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به آیات و روایات و تطبیق آن با هنر تئاتر و نمایش، گفت: در قرآن آمده است که برای روشن کردن دیگران باید راه درست را به نمایش گذاشت و این موضوع می تواند در حوزه تئاتر برای ارتقای فرهنگ عمومی مردم موثر باشد.

حجت الاسلام آفتابی تصریح کرد: نمایش یکی از بهترین راه های بیان معارف و نشان دادن ارزش های الهی و اسلامی است که به صورت محسوس و عملی مردم را هدایت می کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه نمایش در قرآن در واقع نشان دادن قدرت پروردگار برای هدایت مردم است، گفت: ارشاد با تجربه عینی، نمایشگاه عبرت و نشان دادن شخصیت انسان در قیامت از مواردی است که در کلام خدا از آن با عنوان نمایش یاد شده است.

هنرمندان حوزه تئاتر باید برای تقویت و ارتقای هویت ملی و اسلامی تلاش کنند

در ادامه مصیب چراغی معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، به بیان چالش ها و آسیب های حوزه تئاتر پرداخت و اظهار داشت: در سال گذشته بیش از 140 میلیون اعتبار و بودجه به اجراهای عمومی، برگزاری کلاس تئاتر و برگزاری جشنواره های مختلف اختصاص پیدا کرده است.

وی ادامه داد: تقلیل جشنواره ها و پرداختن به اجراهای عمومی، تلاش برای جذب مخاطبان، تلاش برای عدم وابستگی تئاتر به اعتبارات دولتی، انعقاد قرارداد با نهادهای مختلف برای استفاده و بهره مندی از ظرفیت های هنر نمایش از مواردی است که باید در حوزه تئاتر به آن توجه کرد.

چراغی، افزود: هویت ملی و اسلامی یکی از مواردی است که هنرمندان حوزه تئاتر باید برای تقویت و ارتقای آن تلاش کنند.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه،تصریح کرد: هنرمندان در مقابله با شبیخون فرهنگی دشمن نقش اساسی و کلیدی دارند و در این میان وظیفه هنرمندان عرصه تئاتر سنگین تر است.

وی کمبود مخاطب و انحصار تئاتر در خود تئاتر و مصرف گرایی از فرهنگ غیر خودی را از دیگر مشکلات این حوزه عنوان و اظهار داشت: این هنر فاخر می تواند در معرفی معیارهای انسانی و اسلامی نقش بی نظیری داشته باشد.

در ادامه مطیعی رئیس انجمن نمایش کرمانشاه نیز به بیان گزارشی از عملکرد این انجمن پرداخت.