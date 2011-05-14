  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۲۰

تئاتر یکی از بهترین راه های بیان معارف دین است

تئاتر یکی از بهترین راه های بیان معارف دین است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به آیات و روایات دینی گفت: هنر تئاتر و نمایش یکی از بهترین راه های بیان معارف دین و ارزش های اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نشست هم اندیشی حوزه نمایش ظهر امروز با حضور هنرمندان تئاتر استان کرمانشاه و ریاست حجت الاسلام محمد آفتابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه برگزار شد.  

در این جلسه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به آیات و روایات و تطبیق آن با هنر تئاتر و نمایش، گفت: در قرآن آمده است که برای روشن کردن دیگران باید راه درست را به نمایش گذاشت و این موضوع می تواند در حوزه تئاتر برای ارتقای فرهنگ عمومی مردم موثر باشد.

حجت الاسلام آفتابی تصریح کرد: نمایش یکی از بهترین راه های بیان معارف و نشان دادن ارزش های الهی و اسلامی است که به صورت محسوس و عملی مردم را هدایت می کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه نمایش در قرآن در واقع نشان دادن قدرت پروردگار برای هدایت مردم است، گفت: ارشاد با تجربه عینی، نمایشگاه عبرت و نشان دادن شخصیت انسان در قیامت از مواردی است که در کلام خدا از آن با عنوان نمایش یاد شده است.

هنرمندان حوزه تئاتر باید برای تقویت و ارتقای هویت ملی و اسلامی تلاش کنند

در ادامه مصیب چراغی معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، به بیان چالش ها و آسیب های حوزه تئاتر پرداخت و اظهار داشت: در سال گذشته بیش از 140 میلیون اعتبار و بودجه به اجراهای عمومی، برگزاری کلاس تئاتر و برگزاری جشنواره های مختلف اختصاص پیدا کرده است.

وی ادامه داد: تقلیل جشنواره ها و پرداختن به اجراهای عمومی، تلاش برای جذب مخاطبان، تلاش برای عدم وابستگی تئاتر به اعتبارات دولتی، انعقاد قرارداد با نهادهای مختلف برای استفاده و بهره مندی از ظرفیت های هنر نمایش از مواردی است که باید در حوزه تئاتر به آن توجه کرد.

چراغی، افزود: هویت ملی و اسلامی یکی از مواردی است که هنرمندان حوزه تئاتر باید برای تقویت و ارتقای آن تلاش کنند.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه،تصریح کرد: هنرمندان در مقابله با شبیخون فرهنگی دشمن نقش اساسی و کلیدی دارند و در این میان وظیفه هنرمندان عرصه تئاتر سنگین تر است.

وی کمبود مخاطب و انحصار تئاتر در خود تئاتر و مصرف گرایی از فرهنگ غیر خودی را از دیگر مشکلات این حوزه عنوان و اظهار داشت: این هنر فاخر می تواند در معرفی معیارهای انسانی و اسلامی نقش بی نظیری داشته باشد.

در ادامه مطیعی رئیس انجمن نمایش کرمانشاه نیز به بیان گزارشی از عملکرد این انجمن پرداخت.

کد مطلب 1311480

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها