614 کیلومتر فیبر نوری در اردبیل اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یوسف اکبری بعد از ظهر شنبه در دیدار با مدیران پروژه طرح توسعه فیبر نوری قرارگاه خاتم الانبیا اظهار داشت: عملیات اجرایی پروژه بزرگ توسعه فیبر نوری اردبیل از اوایل خرداد ماه سال جاری آغاز خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این طرح 614 کیلومتر فیبر نوری از مرکز استان در سه مسیر به شهرهای جنوبی، شمالی و نیز اردبیل به طرف نمین و آستارا جهت اتصال به خط فیبر نوری سراسری از طریق شهر رشت اجرایی می شود.

به گفته فرماندار اردبیل با اجرای این طرح شبکه فیبر نوری شهرهای کوثر و خلخال در جنوب استان و مناطق شمالی از جمله

گرمی، بیله سوار، پارس آباد و اصلاندوز توسعه خواهد یافت.

وی ضرورت اجرای این طرح را در راستای برنامه پنجم توسعه و چشم انداز 20 ساله کشور مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: هدف از اجرای این طرح تکمیل شبکه فیبر نوری، ترانزیت دیتا برد و نیز توسعه عملیات زیرساخت دولت الکترونیک خواهد بود.

اکبری خاطر نشان کرد: تلاش می شود با اجرا و توسعه این طرح و انتقال فیبر نوری به مراکز کسب، مشاغل، موسسات تحقیقاتی و دستگاههای اجرایی هیچ محدودیتی برای استفاده از پهنای باند اینترنت در اردبیل نداشته باشم.

وی همچنین با اشاره به همسایگی اردبیل با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و منطقه قفقاز و اهمیت اجرای این پروژه در انتقال شبکه فیبر نوری سراسر کشور افزود: اردبیل به عنوان استان پایلوت اجرای این پروژه در منطقه انتخاب شده است.

فرماندار اردبیل تصریح کرد: به همین منظور همه دستگاههای اجرایی باید در هماهنگی و اقدام به موقع، پرهیز از دوباره کاریها و تسریع در عملیات اجرایی این طرح به جهت فرا رسیدن فصل گردشگری در ایجاد تردد روان و جلوه مناسب شهری در ذمحورهای درون و برون شهری تلاش کنند.

وی در پایان با اشاره به محدود بودن زمان فصل عمرانی ابراز داشت: تاکید شده در صورت حفاری در حوزه شهری باید در اولین فرصت نسبت به ترمیم و مرمت آن اقدام و در مناطق غیر شهری نیز اگر خسارتی به مراتع و مزارع روستاییان وارد شود، جهاد کشاورزی خسارت کشاورزان را پرداخت خواهد کرد.