فضای عمومی مجلس در حمایت از طرح های مربوط به بانوان مثبت است

به گزارش خبرگزاری مهر، پانزدهمین مجمع مشورتی بانوان عضو شوراهای اسلامی کلان شهرها و مراکز استانهای کشور با حضور نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون های بانوان شوراهای اسلامی شهر های کشور برگزار شد.

سردار غلامرضا کرمی، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی که در پاسخ به سوال خانم دکتر آباد رئیس مجمع مشورتی بانوان شوراهای اسلامی کلان شهرها و مراکز استانهای کشور سخت می گفت، فضای عمومی مجلس را در حمایت از طرحهای مربوط به بانوان را مثبت ارزیابی کرد.

وی به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درخصوص پرداخت مستمری زنان پس از ازدواج آنان نیز اشاره کرد و آن را نمونه ای از حمایت مجلس از طرح های مربوط به بانوان اعلام کرد.

خانم زهرا آباد نیز ضمن تقدیر از حضور نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس شورای شهر و شهرداری کرمان در این نشست به تهیه طرح مرخصی با حقوق زوجین در هنگام تولد فرزند و ارسال آن به مجلس جهت تصویب اشاره کرد و خواستار حمایت نمایندگان مجلس در این خصوص شد.

در این نشست زهرا ایرانمنش رئیس کمیسیون بانوان شورای شهر کرمان ضمن بیان خیرمقدم به میهمانان با اشاره به راه اندازی فرهنگسرای بانوان و احداث پارک ویژه بانوان، مصوبات شورای شهر کرمان و اقدامات شهرداری کرمان در زمینه تخصیص امکانات ویژه برای بانوان را قابل تقدیر دانست.

وی همچنین از بهره برداری پارک در حال احداث ویژه بانوان، همزمان با سالروز تولد حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد.

در ادامه رئیس شورای شهر کرمان نیز به میهمانان خیر مقدم گفت و پس از آن شهردار کرمان به ارائه گزارشی درخصوص اقدامات شهرداری در امور مربوط به بانوان پرداخت.

شهردار کرمان به نقش اثربخش بانوان در عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی جامعه اشاره کرد.

وی ضمن یاد آوری نقش ویژه زنان، همسران و مادران کشور در دوران دفاع مقدس، اظهار داشت: خوشبختانه با حضور دو بانوی فرهیخته در شورای اسلامی شهر کرمان در اجرای پروژه های شهری به امور بانوان توجه جدی می شود.

ابوالقاسم سیف الهی تصریح کرد: باید در جامعه شهری فضاها به گونه ای تعبیه شود که حضور بانوان با رعایت شئونات اسلامی و فرهنگی در همه مکان ها و فضاهای شهری امکان پذیر باشد.

وی همچنین افزود: شهرداری کرمان در تمام پروژه هایی که تاکنون اجرایی کرده است، نیم نگاهی به مسائل فرهنگی اجتماعی اقشار مختلف جامعه اعم از افراد کم توان جامعه و قشر زنان داشته است.

منتخب شورای اسلامی شهر کرمان، همچنین به تصویب طرح احداث پارک ویژه بانوان در شورای شهر کرمان و عملیاتی شدن این طرح و بهره برداری آن همزمان با روز مادراشاره کرد و افزود: برخی از پارک های بزرگ کرمان نیز به صورت ویژه و سه روز در هفته برای بانوان اختصاص یافته است، به طوریکه در این روز اداره پارک توسط بانوان انجام می شود و همین اقدام برای پارک تازه احداث شده بانوان نیز رعایت شده است.

سیف الهی ادامه داد: شهرداری کرمان هچنین در بحث ورزش بانوان از فعالیت تیم های بانوان در باشگاه ورزشی حمایت کامل می کند بطوریکه در حال حاضر تیم های بسکتبال، والیبال و هندبال بانوان در این باشگاه فعالیت دارند و در مسابقات لیگ های کشور نیز حضور فعال دارند.

شهردار کرمان همچنین گفت: با هماهنگی هایی که شهرداری کرمان با آموزش و پرورش انجام داده است برخی مدارس توسط شهرداری به وسایل تندرستی تجهیز شده است تا در ساعات غیر کاری مدارس، بانوان در این محلات بتوانند از وسایل تندرستی در فضای امن مدارس استفاده کنند.

شهردار کرمان ضمن گرامیداشت یاد بانوی شاعره کرمانی، مرحومه فاطمه جهانگرد توضیح داد: خانواده مرحوم جهانگرد به دنبال احداث بنایی به یاد ایشان بودند که با هدایت موسسه بنیاد بناهای ماندگار شهرداری و همچنین مشارکت شهرداری کرمان در اختصاص زمینی به این اقدام ، فرهنگ سرایی به نام ایشان در یکی از محلات محروم در حال احداث می باشد و به زودی به بهره برداری می رسد.

وی همچنین به احداث سالن های ورزشی و کتابخانه ویژه بانوان و آقایان در پارک های شهر از جمله پارک شهید مطهری با توجه به کمبود فضاهای ورزشی و مطالعه در منازل مسکونی، اشاره کرد و آن را سیاست شهرداری در ایجاد فضاهای فرهنگی متناسب با نیاز شهروندان به ویژه بانوان جامعه دانست.

سیف الهی وحدت،همدلی، پشتیبانی، همفکری تعامل جدی اعضای شورای شهر کرمان با شهرداری را مهمترین پشتوانه شهرداری کرمان در اجرای پروژه های شهری به ویژه برای بانوان عنوان کرد.