64 دستگاه حفاری غیرمجاز در بم توقیف شد

سید محسن ثمره هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بم اظهار داشت: طی دو سال اخیر 64 دستگاه حفاری غیر مجاز توسط گروههای گشت بازرسی طرح تعادل بخشی شهرستان بم توقیف شده اند.

وی ضمن بیان اینکه در این مدت 286 حلقه چاه غیر مجاز پر و مسدود شده است عنوان کرد: طرح تعادل بخشی به منظور ایجاد تعادل بین برداشت و تغذیه منابع آب زیرزمینی، جبران کسری بیلان منفی آب زیرزمینی و کسری مخزن منابع آب زیرزمینی و همچنین کمک به بهبود کیفیت آب های زیرزمینی اجرا شد.

ثمره هاشمی عنوان کرد: این طرح شامل 12 پروژه است که مهم ترین بخش های این طرح شامل برخورد با چاههای غیر مجاز و توقیف دستگاه های حفاری غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز است.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط منطقه شهرستان بم کار تعادل بخشی مشکل است گفت: در اجرای طرح فوق همکاری سایر ارگان های ذیربط از جمله دستگاه قضایی و نیروی انتظامی شهرستان بم اثر بخش بوده است.