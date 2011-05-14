مازندران رتبه برتر بازسازی ذخایر آبزیان کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، حم‍زه رستم پور عصر شنبه در نشست مشترک با مسئولان و مدیران شیلاتی مازندران افزود: در مازندران ظرفیت ها و توانمندیهای بالقوه و بالفعل زیادی وجود دارد که با تلاش و همدلی مجموعه نیروهای شیلات مازندران بهره برداری مطلوبی ازآن صورت گرفته به طوری که این استان دربسیاری اززمینه شیلاتی ازجمله تولید آبزیان و بازسازی ذخایر آبزیان دارای جایگاه ممتاز و برتر در کشور است.

وی خاطرنشان کرد: نگاه سازمان شیلات ایران به این استان در تمامی مباحث عملکردی نگاه نقش پیشتازی آن است.

رستم پور با اشاره به آغاز اجرای برنامه پنجم توسعه درکشور رسالت شیلات در دستیابی به تولید براساس برنامه و ایجاد اشتغال بسیار مهم و خطیر دانست.

وی تصریح کرد: باید زمینه مناسب برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف شیلاتی ازجمله ماهیان خاویاری را برای سرمایه گذاران فراهم کرد و با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها تلاش کرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت سازمان شیلات ایران، انجام تبلیغات بیشتر از طریق رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی را جهت بالابردن سرانه مصرف ماهی در سبد غذایی خانوارها رامهم برشمرد.

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