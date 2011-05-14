احمد نثاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: احیای کتاب‌های جیبی در دوره مدیریت جدید انجام شده و تا پیش از آن، فقط 2 کتاب جیبی به چاپ رسیده بود؛ در حالی که از وقتی من در انتشارات امیرکبیر مسئولیت پذیرفته‌ام، تعداد این کتاب‌ها به عددی معادل بیش از 370 رسیده‌ایم. بنابراین می‌توانیم ادعا کنیم که کتاب‌های جیبی را در سال‌های اخیر احیا کرده‌ایم.

وی با تأکید بر اینکه جای کتاب‌های جیبی در حوزه نشر کشورمان خالی بود، اظهار داشت: این گروه از کتاب‌ها مخاطبان خاص خودش را داشت و خیلی از خوانندگان و اهالی کتاب، امیرکبیر را با کتاب‌های جیبی‌اش می‌شناختند. خوشحالیم که این قالب در موسسه انتشاراتی ما دوباره شاهد انتشار آثار جدید است و کارهای خیلی خوبی در این قطع و شکل روانه بازار کتاب می‌شود.

مدیرعامل مؤسسه انتشارات امیرکبیر با اشاره به احیای گروه دیگری از کتاب‌های این ناشر موسوم به "سیمرغ" گفت: در گذشته این کتاب‌ها به عنوان یک "برند" خاص از سوی امیرکبیر به ثبت رسیده بود و بسیاری از آثار در این قالب به مخاطبان عرضه می‌شد.

وی ادامه داد: اینها تنها بخشی از تحولات امیرکبیر است و بخش اصلی آن شاید، تشکیل گروه‌های تولید محتوا باشد. به عنوان مثال، دکتر ولایتی با جمعی از نویسندگان و صاحبنظران، 3 پروژه کلان در انتشارات امیرکبیر در دست گرفته‌اند. یکی از این پروژه‌ها، فرهنگ و تمدن اسلامی است که در آن به شرح احوال بیش از 130 اندیشمند حوزه ایران و اسلام می‌پردازد. از این پروژه 19 عنوان در نمایشگاه کتاب امسال عرضه شده و مابقی با زمان‌بندی مشخص در حال تولید است.

نثاری همچنین گفت: مجموعه دیگری را سجاد محمدی مدیریت می‌کند که یکی از پروژه‌های در دست تیم نویسندگان و پژوهشگران او، "صد سال شعر فارسی" است. این پروژه زیر نظر سهیل محمودی و ساعد باقری منتشر می‌شود. این مجموعه در حوزه ادبیات به گزیده شعرهای شاعران 100 سال اخیر می‌پردازد که 16 عنوان از آن در نمایشگاه امسال ارائه شد.

بخش‌های دیگری از این گفتگو متعاقباً ارسال می‌شود.