به گزارش خبرنگار مهر در قم، تیم بسکتبال راه و ترابری قم برای کسب عنوان پنجمی مسابقات لیگ برتر کشور میهمان تیم دانشگاه آزاد تهران خواهد بود.
شایان ذکر است بازی اول تعیین مقامهای پنجم و ششمی مسابقات بسکتبال لیگ برتر کشور بین دو تیم راه وترابری قم و دانشگاه آزاد تهران ساعت 18 روز دوشنبه در سالن بسکتبال ورزشگاه آزادی تهران برگزار میشود.
لازم به ذکر است قبل از دیدار دو تیم راه وترابری قم و دانشگاه آزاد تهران، بازی اول فینال بین دو تیم مهرام تهران و ذوب آهن اصفهان ساعت 15:45 در سالن بسکتبال ورزشگاه آزادی تهران برگزار میشود.
گفتنی است بازی دوم تعیین مقامهای پنجم و ششم مسابقات بسکتبال لیگ برتر کشور بین دو تیم راه وترابری قم و دانشگاه آزاد ساعت 17 پنج شنبه هفته جاری در سالن دو هزار نفری ورزشگاه حیدریان قم برگزار میشود.
بدنبال کسب عنوان پنجمی لیگ؛
تیم بسکتبال راه وترابری قم به مصاف دانشگاه آزاد تهران میرود
قم - خبرگزاری مهر: تیم راه وترابری قم برای کسب عنوان پنجمی مسابقات بسکتبال لیگ برتر کشور به مصاف دانشگاه آزاد تهران میرود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، تیم بسکتبال راه و ترابری قم برای کسب عنوان پنجمی مسابقات لیگ برتر کشور میهمان تیم دانشگاه آزاد تهران خواهد بود.
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