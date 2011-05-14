به گزارش خبرنگار مهر در قم، تیم بسکتبال راه و ترابری قم برای کسب عنوان پنجمی مسابقات لیگ برتر کشور میهمان تیم دانشگاه آزاد تهران خواهد بود.



شایان ذکر است بازی اول تعیین مقام‌های پنجم و ششمی مسابقات بسکتبال لیگ برتر کشور بین دو تیم راه وترابری قم و دانشگاه آزاد تهران ساعت 18 روز دوشنبه در سالن بسکتبال ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.



لازم به ذکر است قبل از دیدار دو تیم راه وترابری قم و دانشگاه آزاد تهران‌، بازی اول فینال بین دو تیم مهرام تهران و ذوب آهن اصفهان ساعت 15:45 در سالن بسکتبال ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.



گفتنی است بازی دوم تعیین مقام‌های پنجم و ششم مسابقات بسکتبال لیگ برتر کشور بین دو تیم راه وترابری قم و دانشگاه آزاد ساعت 17 پنج شنبه هفته جاری در سالن دو هزار نفری ورزشگاه حیدریان قم برگزار می‌شود.

