عملیات احداث بزرگترین راه روستایی کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، استاندار کهگیلویه و بویر احمد عصر شنبه در این مراسم گفت: این طرح شامل دو محور در مجموع به طول 105کیلومتر مسافت است که 50 کیلومتر آن در حوزه شهرستان کهگیلویه و 55کیلومتر هم در حوزه شهرستان بویراحمد قرار دارد.

قوام نوذری افزود: این پروژه ملی شامل محور "مارگون" - دو راهی "رون" به امام زاده "شاه غالب"(س) و "سیلاب کلوار" به طول 55 کیلومتر و مسیر دو راهی "رون" به سمت بخش "دیشموک" در شهرستان کهگیلویه به طول 50کیلومتر است.

وی اظهار داشت: این پروژه ملی با اعتبار اختصاصی به مبلغ 100میلیارد ریال، توسط قرارگاه خاتم الانبیاء اجرا می شود و طبق قرار داد منعقد شده با وزارت راه و ترابری، در مدت دو سال به بهره برداری می رسد.

نوذری عنوان کرد: 20 کیلومتر از این مسیر در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

استاندار کهگیلویه و بویر احمد یادآور شد: برای تسریع در تکمیل این مسیرها، شرکت پیمانکار در محل پروژه یک دستگاه کارخانه سنگ شکن و یک دستگاه کارخانه تولید آسفالت احداث می کند.

وی بیان داشت: 50 روستا با بیش از یک هزار خانوار از مزایای این پروژه بهره مند خواهند شد و باعث تسهیل در ارتباط آنها با مراکز شهرستانها و سایر نقاط استان می شود.

نوذری، نزدیک شدن روستاهای دو بخش "دیشموک" و "مارگون" به مرکز استان به طول 60کیلومتر و رونق گردشگری در این منطقه به دلیل چشمه های جوشان و رودخانه های روان و پوشش جنگلی را از دیگر مزایای این طرح عنوان کرد.

استاندار کهگیلویه و بویر احمد شرایط مطلوب و مناسب منطقه برای جذب سرمایه گذار در جهت توسعه کشاورزی، باغداری، کارخانه آب معدنی، شیلات و کشت و صنعت را از مزایای توسعه راه های روستایی در این استان عنوان کرد.