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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۰۳

باند دوم بزرگراه اردستان - اصفهان بهره برداری شد

باند دوم بزرگراه اردستان - اصفهان بهره برداری شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: باند دوم بزرگراه اردستان - اصفهان با حضور وزیر راه و ترابری به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علی نیکزاد وزیر راه و ترابری بعد از ظهر شنبه باند دوم بزرگراه اردستان - اصفهان را افتتاح کرد.

 طول باند دوم بزرگراه اردستان - اصفهان 80 کیلومتر است ضمن اینکه 15 دهنه پل و 44 هزار تن آسفالت ریزی برای آماده سازی قطعه اول باند دوم بزرگراه اردستان - اصفهان انجام شده است.

برای ساخت این بزرگراه با عرض 12 متر، 267 هزار مترمکعب خاکبرداری و حدود 300 هزار مترمکعب خاکریزی صورت گرفته است.
 
این بزرگراه با هزینه ای افزون بر 75 میلیارد ریال از محل اعتبارهای ملی و استانی ساخته شده است.
 
اردستان با بیش از یک هزار و 700 کیلومتر راه همسنگ، مقام دوم استان اصفهان را به خود اختصاص داده و از این مسافت 400 کیلومتر راه اصلی، 450کیلومتر راه آسفالت روستایی و بقیه را جاده های خاکی روستایی تشکیل می د‌هد.
 
شهرستان اردستان با 45 هزار نفر جمعیت در 110 کیلومتری شمال شرق اصفهان قرار دارد. 
کد مطلب 1311494

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