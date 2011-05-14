باند دوم بزرگراه اردستان - اصفهان بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علی نیکزاد وزیر راه و ترابری بعد از ظهر شنبه باند دوم بزرگراه اردستان - اصفهان را افتتاح کرد.

طول باند دوم بزرگراه اردستان - اصفهان 80 کیلومتر است ضمن اینکه 15 دهنه پل و 44 هزار تن آسفالت ریزی برای آماده سازی قطعه اول باند دوم بزرگراه اردستان - اصفهان انجام شده است.

برای ساخت این بزرگراه با عرض 12 متر، 267 هزار مترمکعب خاکبرداری و حدود 300 هزار مترمکعب خاکریزی صورت گرفته است.

این بزرگراه با هزینه ای افزون بر 75 میلیارد ریال از محل اعتبارهای ملی و استانی ساخته شده است.

اردستان با بیش از یک هزار و 700 کیلومتر راه همسنگ، مقام دوم استان اصفهان را به خود اختصاص داده و از این مسافت 400 کیلومتر راه اصلی، 450کیلومتر راه آسفالت روستایی و بقیه را جاده های خاکی روستایی تشکیل می د‌هد.

شهرستان اردستان با 45 هزار نفر جمعیت در 110 کیلومتری شمال شرق اصفهان قرار دارد.