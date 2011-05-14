نیروهای دولتی با طرفداران برادر ناتنی صالح درگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، حزب موسوم به اصلاح یمن بیان کرد : نیروهای گارد ریاست جمهوری در منطقه "جبل قشله قیفان" در "بنی مطر" با نیروهای تحت امر "محسن علی الاحمر" درگیر شدند.

این منابع افزودند : بر اثر این درگیری، سه نفر که دو نفر آنها وابسته به گارد ریاست جمهوری وابسته به علی عبدالله صالح بودند کشته شدند.

منابع فوق بیان کردند: این اقدام پس از آنکه "علی عبدالله صالح" رئیس جمهوری یمن در میدان "السبعین" در جمع طرفدارانش مخالفان را به برخورد کوبنده تهدید کرد، رخ داد.

شایان ذکر است که "علی محسن الاحمد" برادر ناتنی عبدالله صالح پس از قیام مردم یمن به جمع مخالفان دیکتاتور پیوسته است.