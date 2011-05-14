خیران مازنی 3300 کلاس درس ساختند

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان بعد از ظهر شنبه در سیزدهمین جشنواره خیران مدرسه‌ ساز مازندران در ساری افزود: هم ‌اکنون پس از 12 سال این اعتبار افزایش 430 برابری داشته و بیش از 32 میلیارد تومان برای امر مدرسه‌سازی متعهد شدند.



وی خاطرنشان کرد: کمک خیران مدرسه‌ساز و تلاش آموزش و پرورش مازندران در 32 منطقه اداری در سال گذشته 86 درصد اعتبارات کل کمک خیران مدرسه‌ساز محقق شد و به عنوان استان برتر در سطح کشور معرفی شدیم.



مدیرکل نوسازی مدارس مازندران یادآور شد: از سال 77 تاکنون از سوی خیران مدرسه‌ساز 597 مدرسه و 3 هزار و 311 کلاس درس در مازندران ساخته و تحویل آموزش و پرورش شد.



وی با بیان اینکه اهدای زمین برای ساخت فضاهای آموزشی از فعالیت‌های مثبت خیران مدرسه‌ ساز استان است، گفت: تاکنون 487 قطعه زمین برای ساخت فضاهای آموزشی اهدا و تعهد خیران در این بخش محقق شد.



نبیان اظهار داشت: حدود شش هزار و 411 کلاس تخریبی در مازندران وجود دارد که در دولت نهم تاکنون تنها هزار و521 کلاس درس تخریب، بازسازی و مقاوم‌سازی شده که حضور خیران مدرسه‌ ساز بر سرعت فعالیت‌ها افزوده است.



مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران با بیان اینکه ترویج و توسعه فضاهای آموزشی باعث تجلی بیشتر مفهوم انسانیت می‌شود، ابراز داشت: ساختن کشور ماموریت تاریخی و انسانی ماست و باید بر پایه علم و عشق و امید در آبادانی و شکوفایی تلاش کنیم.



محمدعلی امیری با بیان اینکه ساختن کشور فقط ساخت و ساز به معنای خاص نیست، افزود: با به اهتراز درآوردن پرچم عدالت، یگانه‌پرستی و عشق به انسان‌هاست که کشوری سرافراز ایجاد می‌شود.