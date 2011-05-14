سه زندانی با تلاش شورای حل اختلاف زندان بوئین زهرا آزاد شد

ابوالفضل حسینی مرادآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: متاسفانه یکی از بزرگترین علتهای کثرت پرونده های شوراهای حل اختلاف عدم آگاهی افراد از قوانین حقوقی است.

وی بر ارتقای سطح آگاهی مردم از قوانین حقوقی تاکید کرد و گفت: در این راستا رسانه های گروهی می توانند با اطلاع رسانی صحیح و به موقع در جهت بالا بردن علم و آگاهی جامعه از قوانین تلاش کنند.

مراد آبادی تصریح کرد: در صورت تحقق این امر علاوه بر ارتقای سلامت جامعه و کاهش جرایم هر روز شاهد کاهش پرونده های تشکیل شده در شورای حل اختلاف خواهیم بود.

وی یادآور شد: در سال گذشته 30 فقره پرونده قضایی در شورای حل اختلاف شعبه مستقر در زندان بوئین زهرا تشکیل شد و مورد بررسی قرار گرفت.

این مسئول گفت: از این تعداد پرونده 133 نفر با میانجی گری شورای حل اختلاف صلح و سازش کردند.

به گفته وی در سال گذشته با تلاش شورای حل اختلاف این زندان موجبات آزادی 58 نفر از مددجویان فراهم شد.

مرادآبادی اظهار امیدواری کرد با همکاری شورای حل اختلاف شاهد کاهش جمعیت کیفری در این زندان باشیم.

