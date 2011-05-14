سفر رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و رومانی به بخارست

به گزارش خبرگزاری مهر، طرفین در این دیدارها در خصوص راههای گسترش همکاریهای دو کشور مخصوصا در زمینه اقتصادی گفتگو کردند.



ناطق نوری ضمن برشمردن ظرفیتهای موجود در کشورمان و تحرکات فزاینده شرکتهای ایرانی به احیای روابط تاریخی و مناسب گذشته ، مراتب آمادگی مجلس شورای اسلامی و گروه دوستی پارلمانی دو کشور برای برداشتن گامهای عملی و حمایتی برای ارتقاء روابط را اعلام کرد.



طرف رومانیایی نیز با ذکر این نکته که پیشرفت روابط اقتصادی در گرو پیشرفت روابط دو جانبه است ، اتاقهای بازرگانی و بخش خصوصی دو کشور را عاملی مهم در گسترش روابط تجاری دانست.



دیمیتریو معاون اتاق بازرگانی و صنایع رومانی آمادگی کشورش را برای همکاری با کشورمان در زمینه های نفت و گاز ، مدرنیزه کردن کارخانجات پتروشیمی وسیمان، صدور قطعات و لوازم یدکی، تولیدات کشاورزی و دامپروری اعلام کرد.