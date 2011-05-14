به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در حالی عصر روز شنبه 24 اردیبهشت ماه در محل مصلی تهران به کار خود پایان داد که چهره‌های مختلف فرهنگی در اختتامیه آن حضور داشتند که شاخص‌ترین آنها حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری بود.

اگر از متن این مراسم بگذریم در حاشیه این اتفاق که پایانی بر بیست و چهارمین باغ کاغذی بود، حرف‌هایی گفته و شنیده شد.

- بهمن درَی رئیس نمایشگاه که نخستین سخنران اختتامیه نیز بود اشاره کرد که نمیاشگاه به همه اهداف از پیش تعیین شده نائل شده که دلیل آن توسل به حضرت زهرا (س) بوده است.

- او همچنین باردیگر برآمار بازدیدکنندگان تاکید کرد و گفت: 5 میلیون و 500 هزار نفر تا امروز از نمایشگاه بازدید کرده‌اند و این رقم در حال حاضر روبه افزایش است. به گفته وی بخش اعظم مردم از این نمایشگاه بازدید کرده اند.

- معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد از خواست مردم برای تمدید مهلت نمایشگاه سخن گفت و این امر را نیازمند هماهنگی توان‌فرسا دانست که با داشتن محل دائمی برای نمایشگاه این امر میسر می شود.

- به گفته درَی اگر قرار بود تمایزات و برتری های این دوره از نمایشگاه را با دوره های قبلی تنها به طور تیتروار بیان کرد یک ساعت وقت می برد.

- رئیس نمایشگاه ترویج تشیع را یکی از مهم ترین اهداف و برنامه های نمایشگاه دانست.

- دری برپایی مراسم سوگواری حضرت زهرا (س) در نمایشگاه کتاب را هم عاملی دانست که مصلی را امسال واقعا مصلی کرد. ولی او تاکید کرد که سال آینده سالم ترین و پویاترین نمایشگاه کتاب را خواهیم داشت.

- سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد، دومین سخنران مراسم هم در سخنانی کوتاه متوسط بازدید روزانه را 500 هزار نفر دانست.

- وزیر ارشاد همچنین گفت: حجاب غرفه داران غالبا رعایت شده بود، ولی انتظار داریم سال آینده بهتر باشد.

- به گفته وی مخاطبان غرفه پاسخگویی به سئوالات شرعی، جوانان 20 تا 30 ساله بوده اند.

- او که ابتدا و انتهای سخنش را به شعرخوانی مزین کرد از رسانه‌ها گله کرد که شعرهایش را غلط منتشر می کنند و خواست که این بار شعرها جابجا منتشر نشود. او این شعرها را به حجت الاسلام گلپایگانی تقدیم کرد.

- حسینی تاکید کرد که فضای داخل و خارج کشور تحت تاثیر برپایی نمایشگاه کتاب قرار گرفت.

- در حالی که معاون فرهنگی و وزیر ارشاد برای پوشش اخبار نمایشگاه به رسانه ها خسته نباشید نگفتند مجری مراسم از زحمات رسانه‌ها یاد کرد.

- حجت الاسلام گلپایگانی سخنران پایانی مراسم سخن خود را با تمجید از شعرخوانی وزیر ارشاد آغاز کرد و گفت: از سر و روی او ذوق می‌بارد و آنهایی که اهل بخیه باشند، این را می فهمند. من سخنرانی از آقای حسینی ندیدم که در آن شعر دلنشین نباشد.

- گله از محل برپایی نمایشگاه کتاب سرفصل دیگر صحبت های حجت الاسلام گلپایگانی بود و اشاره کرد که این فضا گنجایش و کشش چنین نمایشگاهی را ندارد. وی همچنین محل قبلی نمایشگاه را هم مناسب ندانست.

- رئیس دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به گرمای زیاد هوای سالن تاکید کرد که سخن را کوتاه می کند.

- به گفته وی گل سرسبد نمایشگاه کتاب غرفه ویژه به نام حضرت زهرا (س) است. او همچنین از پیروان دیگر مذاهب اسلام خواست که با رعایت ادب درباره جایگاه والای حضرت فاطمه (س) و علاقه پیامبر (ص) به ایشان فکر کنند تا به جایگاه عظیم این بانوی اسلام و معصومیت وی پی ببرند.

- حجت الاسلام گلپایگانی بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه کتاب را نه برای اطلاع از تازه های نشر بلکه برای تشویق توده مردم به کتاب و کتابخوانی دانست که ایشان 3 ساعت سرپا می‌ایستند تا از غرفه های نمیاشگاه بازدید کنند.

- وی در پایان صحبت‌هایش بخشی را به اهمیت نقش رسانه ها اختصاص داد و همچنین از ارگان های مختلفی که در برپایی نمایشگاه شرکت داشتند، همچون نیروی انتظامی و مترو که همکاری داشتند، تشکر کرد.