فیلمهای ایرانی در فرامرزها نمایش داده می شود

سید علیرضا سجادپور در حاشیه مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: در طول سالهای گذشته تعداد فیلمهای ساخت داخل از 65 تا 95 مورد تجاور نمی کرد که این رقم در سال گذشته تا مرز 110 نیز رسید اما امسال با حمایتهای انجام شده 120 فیلم سینمایی در داخل کشور ساخته می شود.

مدیرکل نظارت و ارزشیابی سینمای حرفه ای کشور تصریح کرد: با ساخت 120 فیلم سینمایی در سال جاری رکورد ساخت فیلم در هشت سال گذشته شکسته می شود.

سجادپور تصریح کرد: در جنگ نرم دشمنان باید بتوانیم در حضور رسانه ای فعالتر عمل کنیم و آثار ارزشمند کشورمان را به مردم دنیا عرضه کنیم تا ضمن آشنایی ملل جهان با توان هنری کشور زمینه معرفی هنرمندان شاخص کشور هم در جهان فراهم شود.

وی افزود: امسال حضور در عرصه بین المللی برای ما جدی است و تلاش می کنیم حدود هشت تا 9 فیلم منتخب سینمایی را در کشورهای آسیایی، حوزه فرهنگ و نوروز و کشورهایی که با آنها منافع استراتژیک داریم نمایش دهیم و اکران کنیم.

فیلمهای فاخر حمایت می شوند