کارگروه ویژه اوقات فراغت در استاندارى تهران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در استان تهران، کارگروه اوقات فراغت سال ۹۰ استان تهران در حوزه معاونت اجتماعى- سیاسى استاندارى کلید خورده است.

در حال حاضر استاندارى تهران مشغول دریافت برنامه اوقات فراغت از دستگاههاى اجرایى است که با محوریت اوقات فراغت توسط اقشار مردم برنامه ریزى مى شود.

در بحث ایجاد اوقات فراغت دولت به عنوان پشتیبان و حامى وارد مى شود اما بخشهاى غیر دولتى باید همدوش دولت کار اوقات فراغت به ویژه در حوزه جوانان را بر عهده بگیرند.

با توجه به برنامه ریزیهایى که در کارگروه اوقات فراغت صورت گرفته، تا قبل از پایان سال تحصیلى جاری براى دانش اموزان، برنامه اوقات فراغت با جزئیات آن اعلام خواهد شد.

اوقات فراغت متعلق به دانش آموزان و فقط در ایام تابستان نیست و در کل طول سال، همه اقشار جامعه به ویژه قشر جوان نیاز به اوقات فراغت دارند، اما این که چه اقدامى صورت گرفته و چه باید کرد، نیاز به ارئه گزارش جامع و کامل از عملکرد دستگاههاى خدماتى و فرهنگى در استان تهران دارد که به زودى توسط استانداری تهران اعلام خواهد شد.