انقلابیون در آستانه فتح الزلیتن/ حکم بازداشت قذافی صادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شاهدان عینی اعلام کردند شب گذشته دو انفجار قوی منطقه "تاجورا "در شرق پایتخت را به لرزه در آورد؛ این انفجارها در پی حملات ناتو رخ داده است.

شاهدان عینی از شنیده شدن انفجارهای متعدد و برخاستن دود در منطقه شرقی طرابلس خبر دادند. حملات ناتو پس از آن صورت گرفت که قذافی در یک نوار صوتی زنده بودن خود را مورد تاکید قرار داد.

در همین حال ناتو با صدور بیانیه ای اعلام کرد مرکز فرماندهی نیروهای قذافی را در البریقه هدف قرار داده است، زیرا رژیم قذافی از این پایگاه برای هدف قرار دادن غیرنظامیان استفاده می کرد.

خبر دیگر از لیبی اینکه انقلابیون توانستند به مبادی ورودی شهر "زلیتن" درغرب مصراته برسند.آنها اعلام کردند با پیشروی به غرب شهر استراتژیک مصراته توانسته اند به به زلتین در چهل کیلومتری مصراته برسند.

همچنین منابع نزدیک به دادگاه جنایی بین المللی که به زودی حکم بازداشت معمر قذافی و فرزندنش سیف الاسلام و نیز عبدالله السنوسی رئیس اطلاعات لیبی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی ضد بشری صادر می شود.

خبر دیگر اینکه کاخ سفید اعلام کرد آمریکا و همپمانانش به عملیات در لیبی تا زمانی که قذافی به مردم حمله می کند، ادامه خواهند داد.

تام دونلن مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با "محمود جبریل" رئیس شورای ملی انتقالی ضمن اعلام این مطلب افزود: آمریکا شورای ملی انتقالی را نماینده مردم لیبی می داند.