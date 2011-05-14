به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در تشریح دیدار با رئیس جمهور درخصوص ادغام وزارتخانه‌ها گفت: اینگونه مسائل بین دولت و مجلس که در موضوعات تخصصی پیش می‌آید غیرطبیعی نیست؛ البته نمی خواهم بگویم اختلاف‌نظر در زمینه ادغام وزارتخانه‌ها طبیعی است.

رئیس مجلس ادامه داد: در قانون اساسی این مسئله روشن شده است و باید طبق قانون اساسی عمل کنیم و نظر شورای نگهبان نیز درباره ادغام وزارتخانه‌ها مشخص است در ضمن تنظیم نحوه ادغام وزارتخانه‌ها برعهده دولت است که این کار انجام شده است؛ بنابراین از نظر ما این مسائل حل شده است.

نماینده مردم قم با بیان اینکه دیدار با رئیس جمهوری برای اولین بار نبوده و با هدف تنظیم قوا و در محضر مقام معظم رهبری برگزار شد، گفت: پایه این دیدار تفسیر شورای نگهبان درخصوص ادغام وزارتخانه‌ها، ارسال شرح وظایف آنها به مجلس و معرفی وزیران وزارتخانه‌های جدید بود.

وی تاکید کرد: روشن است که مرجعیت این اختلاف، باید براساس قانون اساسی انجام شود و این مرجع همان شورای نگهبان است.

وی با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت: حل اختلافات و تنظیم قوا همان‌طور که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته، با مقام معظم رهبری است و ایشان تنظیم کننده روابط بین قوا هستند.

رئیس قوه مقننه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا هفته آینده شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی تقدیم مجلس می‌شود، توضیح داد: درباره زمان تحویل آن خبر ندارم، اما آنچه که مسلم است این است که شرح وظایف و حوزه وزارتخانه‌های ادغامی باید به تصویب مجلس برسد.

رئیس مجلس با بیان اینکه رئیس جمهور می‌تواند وزرای خود را عزل کند، گفت: نمی‌خواهم برای این کار ارزشی قائل شوم؛ اما این کار در جهت مراد ما نیست اما در نهایت عزل وزرا در حوزه اختیار رئیس قوه مجریه است.