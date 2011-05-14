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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۱۴

در دیدار کمالوندی؛

رئیس جمهور بولیوی: آمریکا عامل عمده بی ثباتی در دنیا است

رئیس جمهور بولیوی: آمریکا عامل عمده بی ثباتی در دنیا است

رئیس جمهور بولیوی در ملاقات معاون وزیر امور خارجه با اشاره به استاندارد های دوگانه کشورهای استکباری با بیان اینکه امریکا عامل بی ثباتی دنیاست گفت: کشورهای امپریالیستی از موضوع مبارزه با تروریسم برای توجیه کارهای خود سواستفاده کرده و کشورهای دموکراتیک را به دیکتاتوری و استبداد متهم می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کمالوندی معاون امریکای وزارت خارجه کشورمان نیز در  دیدار رئیس جمهور بولیوی در بررسی اهداف آمریکا با اشاره به پیگیری سه هدف عمده در منطقه از سوی آمریکا اظهار داشت : کنترل منابع انرژی ،امنیت رژیم صهیونیستی و سرکوب نهضتها به بهانه مبارزه با تروریسم ؛ اولویتهای واشنگتن در ایجاد انحراف در حرکتهای مردم منطقه است.
 
وی افزود: کشورهای غربی با تناقض آشکار چشمان خود را بر روی کشتار مردم بی دفاع منطقه بسته ودر قبال تجاوز نظامی کشورهای دیگر به بحرین سکوت اختیار کرده اند.
 
کمالوندی همچنین در دیدار با وزیر خارجه بولیوی ضمن بیان عوامل بیداری اسلامی مردم منطقه ، از فساد خانوادگی حکام، اختلافات طبقاتی ، تبعیض و بی عدالتی ، فقدان نمادهای سیاسی مانند احزاب ، عدم برگزاری انتخابات واقعی و از همه مهمتر؛ از دست رفتن غرور ملی مردم منطقه توسط حاکمان به دلیل تسلیم در قبال زیاده خواهی های آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان مشخصه های مشترک اکثر حکومتهای دیکتاتوری چند دهساله منطقه نام برد.
کد مطلب 1311517

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