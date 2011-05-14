دستگیری 12 نفر نگهدارنده سی دی غیرمجاز در لرستان

سرهنگ امیر الماسیان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این تعداد نگهدارنده سی دی های غیرمجاز با تلاش ماموران انتظامی لرستان طی دو روز گذشته دستگیر شده اند.

وی به جزئیات عملیات های انجام شده اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا ماموران اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان دلفان در اجرای طرح های کنترل نظارتی، ارتقاء امنیت اجتماعی و پاکسازی صنوف با هماهنگی مقام قضایی از دو واحد صنفی بازرسی و در نهایت سه هزار و 450 حلقه انواع سی دی غیر مجاز و یکدستگاه کیس رایانه را کشف وضبط و دو نفر را دستگیر کردند.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی استان لرستان افزود: همچنین در راستای اجرای طرح مقابله با تهیه و توزیع محصولات مخرب فرهنگی و مطلع شدن از توزیع انواع سی دی های غیر مجاز توسط دو نفر متصدی خدمات کامپیوتری در خرم آباد، ماموران نیروی انتظامی با هماهنگی مقام قضایی 178 حلقه انواع "دی وی دی" و 25 عدد انواع عکس و پوستر مبتذل و 240عدد انواع مواد محترقه را کشف و ضبط و دو نفر را دستگیر کردند.

سرهنگ الماسیان یادآور شد: ماموران نظارت بر اماکن عمومی اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان دورود نیز در اجرای طرح کنترل نظارتی بر مراکز عرضه محصولات فرهنگی در بازدید از پنج واحد صنفی ویدئو کلوپ، جمعا یک هزار حلقه سی دی غیر مجاز را کشف و ضبط و 5 نفر را دستگیر کردند.

وی ادامه داد: در مجموع متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.