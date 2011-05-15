تمام چاههای کشاورزی بهادران در ساعات اوج مصرف خاموش می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مهریز، حسن ملک پور شنبه شب در جلسه حل مشکلات بخش بهادران مهریز اظهار داشت: تمام چاه های کشاورزی دهستان بهادران در ساعات اوج مصرف یعنی ساعات 20تا 24 خاموش خواهند شد.

وی در بخش دیگری از این جلسه افزود: همچنین به منظور جلوگیری از سرقت سیم های مسی برق شرکت توزیع برق شهرستان مهریز نسبت به تعویض سیم ها و جایگزین کردن کابلهای خود نگهدار با ارائه درخواست از طرف دهیاران و اعضای شورای روستا با نظارت و کنترل کارشناس شرکت برق اقدام خواهد شد.

ملک پور در حاشیه این جلسه همچنین با اشاره به مصوبات جلسه بررسی مشکلات بهادران بیان داشت: در این جلسه همچنین راه اندازی و بهره برداری دستگاه آب شیرین کن توسط دهیاران و اعضای شورای اسلامی دهستان بهادران مطرح و مقرر شد ظرف مدت 10 روز آینده نسبت به تامین مکانی جدید یا راه اندازی آن در مکان سابق اقدام شود.

وی، واگذاری معدن ماسه بادی بهادران از منابع طبیعی و آبخیزداری به شرکت وحدت دهیاران را نیز از دیگر مصوبات این جلسه اعلام کرد.

بخشدار مرکزی مهریز همچنین از تامین روشنایی جاده روستای علی آباد،‌ تسریع در تامین شبکه برق ورزشگاه بهادران،‌ مطالعه طرح هادی روستای مهدی آباد و علی آباد که در دست تهیه است و تامین اعتبار آن، تعیین تکلیف زمین کتابخانه روستایی بهادران و حمام قدیمی روستا، نصب آب نمای مسیر مهریز به بهادران و تسطیح جاده مسجد ابوالفصل (ع) کریم آباد به عنوان دیگر مسائل و مشکلات مطرح شده توسط دهیاران و اعضای شورای اسلامی دهستان بهادران یاد کرد.

وی افزود: تمام تلاش خود را برای حل مشکلات مطرح شده در این جلسه به کار خواهیم بست و به زودی بخشی از مشکلات برطرف خواهد شد.