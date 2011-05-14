افتتاح سامانه جدید شناسایی جوانان برتر استان تهران در مرحله دوم

به گزارش خبرنگار مهر در استان تهران، عصر شنبه با حضور اکبر هوشمند مشاور استاندار و رئیس گروه مشاوران جوان استانداری تهران و مهدی نوروزی مدیر کل فناوری اطلاعات سامانه جدید شناسایی جوانان برتر استان تهران بر روی سایت گروه مشاوران جوان استانداری تهران آغاز به کار کرد.

مراجعان به این سایت پس از تکمیل فرم اولیه اطلاعات، کد رهگیری دریافت می کنند و با توجه به شاخصها و اولویتهایی که تدوین شده و همچنین رشته های تخصصی افراد برای مراحل بعدی از آنها دعوت خواهد شد.

جوانانی که دراین سامانه ثبت نام می کنند، با توجه به توانمندی و قابلیتهایی که دارند، در کارگروههای تخصصی به کار گرفته شده و با توجه به تخصص آنان، به ادارات کل تهران معرفی می شوند تا در کمیته های تخصصی ادارات شرکت کنند.

جوانان علاقه مند می توانند با مراجعه به سایت www.mjotehran.ostan-th.ir ثبت نام کنند.