62 میلیون مترمکعب در مصرف گاز لرستان صرفه جویی شد

علی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: ارزش ریالی این میزان صرفه جویی گاز در لرستان بیش از 186 میلیارد ریال بوده است.

وی افزود: در سه ماهه اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در لرستان در بخش خانگی 393 میلیون متر مکعب گاز در لرستان مصرف شد که این میزان مصرف گاز در مقایسه با مصرف 455 میلیون مترمکعب در مدت مشابه سال قبل از آن 62 میلیون متر مکعب کاهش پیدا کرده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان یادآور شد: سرانه مصرف گاز در لرستان به ازای هر نفر قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها یکهزار و 728 مترمکعب بوده است که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها این سرانه به هزار و 365 مترمکعب رسیده است.

گودرزی ادامه داد: با این اوصاف سرانه مصرف گاز در استان لرستان بعد از هدفمندی یارانه ها 6.13 درصد کاهش یافته است.

وی یادآور شد: در مجموع سال گذشته بیش از یکهزار و316 میلیون متر مکعب گاز در لرستان مصرف شد که این میزان 96 میلیون متر مکعب کمتر از سال 88 بوده است.