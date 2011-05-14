سیستم قضایی مشترک بین کشورهای مستقل علیه تروریست ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای با بیان اینکه متأسفانه امروز در سازمانهای بین‌المللی، قانونی ناعادلانه حاکم است گفت: برخی از کشورهای بزرگ وقتی لطمه‌ای به منافع خود می‌بینند از حق 'وتو' استفاده می‌کنند.

وی همچنین به موضوع حقوق بشر و تروریسم اشاره کرد و گفت: غربیها و بویژه آمریکا بصورت کاملاً دوگانه نسبت به موضوع حقوق بشر رفتار می‌کنند و تروریسم نیز که موضوعی جهانی به شمار می‌آید دست آویز آنان برای لشکرکشی به کشورها شده است.

محسنی اژه ای با بیان این که وظیفه داریم تا با ارتباط حقوقی و قضایی،قوانینی وضع کنیم که به پیشگیری از جرم و تعقیب مجرمین در کشورهای مختلف بیانجامد،ادامه داد:دادستان کل وظیفه دارد از حقوق تمام انسان‌ها،حتی مجرمین دفاع کند تا در جریان رسیدگی مورد ظلمی واقع نشوند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه ای در بخش دیگری به نقش دستگاه قضایی در ارتباط بین کشورها اشاره کرد و گفت: نقش دستگاه قضایی کشورها در تنظیم روابط و حل مشکلات بسیار حایز اهمیت است و متأسفانه این نقش مورد غفلت برخی کشورها واقع شده است.

محسنی اژه ای در این دیدار با اعلام اینکه سیستم قضایی کشورمان آمادگی دارد تا تجربیات خود را به دستگاه قضایی اوکراین انتقال دهد،ابراز امیدواری کرد که امضای تفاهم نامه بین کشورها به رشد سطح همکاری‌های قضایی دو کشور بیانجامد.

همچنین در این دیدار «گری کوری پرو فیرو ویچ سریدا» معاون دادستان کل کشور اوکراین و هیئت همراه با ابراز خرسندی از سفر به ایران گفت: در سال 2005 قراردادهایی حقوقی در خصوص معاضدت قضایی و استرداد مجرمین بین دو کشور بسته شد که اوکراین همچنان به آن پایبند است.

وی افزود:اوکراین ضمن پایبندی به تعهدات قبل در صدد دستیابی چارچوبی مبنایی برای قراردادهای جدید نیز است.