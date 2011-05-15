تولیدات جدید صدا و سیمای یزد معرفی شد

محمدصادق نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: صدای مرکز یزد در جدیدترین تولید رادیویی خود با تهیه و پخش "پیک سلامت" به مقوله بهداشت می پردازد.

وی افزود: در برنامه رادیویی پیک سلامت که با حضور مجرب ترین پزشکان یزدی با محوریت مسائل بهداشت و درمان اجرا می شود، به موضوعات بیماری های مختلف و راه های پیشگیری و علائم این بیماریها پرداخته می شود.

نصیری از آیتمهای این برنامه به غذای سالم، درمان در شهرستانها، یک نکته، اطلاعات دارویی، هشدار سلامت، اخبار سلامت و تماسهای مردمی اشاره کرد.

وی افزود: تهیه کننده این برنامه فاطمه دانایی،‌ گوینده آن ناهید فرجی و‌ صدابرداری آن را حسین واعظ زاده بر عهده دارند.

نصیری عنوان کرد: پیک سلامت روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 10 تا 11 پخش خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به برنامه های سیمای مرکز یزد و جدیدترین تولیدات این بخش عنوان کرد: سیمای شبکه تابان برنامه زنده اجتماعی خانه مهر را روی آنتن برد.

نصیری یادآور شد: "خانه مهر" عنوان برنامه ای اجتماعی است که با هدف تحکیم بنیان خانواده و ترویج اخلاق اسلامی در خانواده تهیه و تولید می شود.

وی ادامه داد: این برنامه با موضوعات خانواده از قبیل احترام به والدین، حقوق و تکالیف اعضای خانواده نسبت به یکدیگر و نقش و جایگاه ما در خانواده می پردازد.

نصیری ادامه داد: سید محسن شمس الدینی تهیه کنندگی، سیدمحمد حسینی خواه کارگردانی، مهرداد ملایی و ابوالفضل دهقانی زاده صدابرداری، محمد صادق فرج نژادی اجرای این برنامه را بر عهده دارند.

وی ادامه داد: خانه مهر روزهای شنبه و چهار شنبه به طور زنده ساعت 18 از سیمای شبکه تابان پخش خواهد شد.

نصیری همچنین از "سفر به ملک آفتاب" نیز از دیگر تولیدات سیمای مرکز یزد یاد کرد و افزود: سیمای شبکه تابان با سفر به روستاهای استان یزد مسائل و مشکلات آنها را به تصویر می کشد.

وی بیان داشت: ملک آفتاب عنوان برنامه ای تلویزیونی است که با محوریت توسعه و عمران در سال جهاد اقتصادی با هدف جلب گردشگر به استان یزد به ویژه روستاهای آن از سیمای شبکه تابان پخش می شود.

نصیری، بررسی مسائل و مشکلات روستاهای استان، اجرای نمایش طنز در مورد مسائل روزمره در روستا را از آیتم های این برنامه برشمرد.

وی ادامه داد: تهیه کننده و کارگردان این برنامه ‌محمد رضا بذر افشان است و تصویربرداران آن نیز سجاد جوکار و رضا بذر افشان هستند.

نصیری اظهار داشت: در بخشهای نمایشی این برنامه نیز محمدرضا شجریان و اصغر خوش خواهش به ایفای نقش خواهند پرداخت و سید محمد صادق حسینی و عباس ملا زینلی اجرای آن را برعهده خواهند داشت.

وی با بیان اینکه تدوین این برنامه نیز توسط ملیحه روستا انجام می شود، یادآور شد: برنامه ملک آفتاب روزهای جمعه ساعت 16 از سیمای شبکه تابان پخش می شود.