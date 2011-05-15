طرح آبرسانی به شهر کوهدشت به زودی به بهره برداری می رسد

مهدی اکبریان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: برای رفع مشکل آب شرب شهر کوهدشت اجرای خط انتقال آب از منطقه تنگ پریان واقع در 9 کیلومتری جنوب غربی این شهر به مرحله اجرا درآمد.

وی یادآور شد: به دنبال کاهش نزولات آسمانی در منطقه کوهدشت، برخی از نقاط شهر دچار قطع آب و یا افت فشار آب شرب شدند که به همین منظور شرکت آبفا تلاش خود را در جهت احداث چاه و انتقال آب از محل تنگ پریان آغاز کرد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان همچنین در خصوص مشخصات این طرح گفت: با حفر 7حلقه چاه آهکی در منطقه تنگ پریان 315 لیتر آب در ثانیه قابل استحصال است، که هر حلقه چاه توسط یک خط فولادی به قطر 150میلیمتر به شبکه انتقال به قطر 500 میلی متر متصل شده و وارد مخزن تعادلی می شود.

اکبریان با بیان اینکه انتقال آب از مخزن تعادل به مخازن شهر به صورت ثقلی انجام می شود، یادآور شد: آب توسط یک خط لوله 500میلیمتری به طول 9کیلومتر به مخزن 10هزار مترمکعبی انتقال می یابد و این خط انتقال نیز قادر است 330لیتردر ثانیه آب مورد نیاز شهر و روستاهای واقع در مسیر عبور خط انتقال را تامین کند.

وی افزود: همچنین شهر کوهدشت دارای یک باب مخزن 7500 مترمکعبی است که این مخزن جوابگوی ذخیره و جبران نوسانات احتمالی آب این شهر نیست که در راستای رفع این مشکل نیز نسبت به ساخت مخزن 10 هزار مترمکعبی بتنی اقدام شده است.