یازدهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان در قزوین پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین، مراسم اختتامیه یازهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان پنجشنبه شب با حضور سجادپور مدیرکل دفتر نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی کشور، میرزاخانی مدیر عامل انجمن سینمای جوانان، شفیعی ها مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رمضانی معاون فرهنگی و هنری ارشاد، هنرمندان و علاقمندان در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

در این جشنواره هنرمندان استانهای تهران، البرز، قم، مازندران، قزوین، خوزستان، لرستان و ایلام به مدت دو روز با هم رقابت کردند و در پایان آثار برتر با نظر هیئت داوران انتخاب و معرفی شد.

هیئت داوران در بخش عکس لوح تقدیر را به امیر مافی بردبار از قزوین برای عکس درسایه کار و امین منتظری از اهواز برای عکس حضور اهدا کرد.

در بخش استعداد جوان تندیس و مبلغ سه میلیون ریال به مریم فرساد از قزوین، مسعود رضایی از اهواز، دیپلم افتخار و چهار میلیون ریال به نوید رحمانی و تندیس و پنج میلیون ریال به میعاد آخی از اهواز تعلق گرفت.

در بخش پوستر مریم کاظمی برای پوستر فیلم فقط برای امروز از قزوین اول شد، آزاده بارنگی از قزوین برای پوستر فیلم ناگهانی در رتبه دوم قرار گرفت و سام چگینی از قزوین هم برای پوستر فیلم شاید آسمان سوم شد.

در بخش فیلمنامه نویسی مهناز درودی برای فیلمنامه پیکولو از تهران، سیده فریبا معیری برای فیلمنامه قاب عکس از خرم آباد، غزل علامه زاده برای فیلمنامه مترسک از آبادان، لوح تقدیر گرفتند.

همچنین مونا پارسایی از آبادان با فیلمنامه رویای کودکانه اول شد، بهرام لطفی با شعر شبانه از تهران دوم و گل اندام صفری با زنگ آخر از قزوین سوم شد.

در بخش ویژه اقتباس ادبی از متون کهن و معاصر لوح تقدیر به گل اندام صفری برای فیلمنامه طمع از قزوین و لیلا روغنگیر

قزوینی برای فیلمنامه سرچشمه و تندیس هم به سید فرهاد نجفی برای فیلمنامه دو مرد از کرج تعلق گرفت.

در بخش تحقیق حسن جعفری از بهشهر برای فیلم کیجا کرچال، در فیلمنامه اسماعیل میرزایی از قم برای فیلم آق آت، در تصویربرداری آرش رصافی برای فیلم شیشه های بخار گرفته از تهران، در تدوین محمد رضا ترشیزی و امیر داور برای فیلم نفس نرم نسیم از مشهد، در بخش بهترین فیلم داستانی اسماعیل میرزایی برای فیلم آق آت از قم، در بهترین فیلم پویانمایی سحر شیرمحمدی برای فیلم می(me) از قزوین، در بخش بهترین فیلم مستند محمد علی هاشم پور از ساری برای فیلم امین نگهبانی شالی های نورس، بهترین فیلم تجربی، فاطمه دستمرداز تهران برای فیلم سکوت برکه ها، در استعداد جوان علی نور محمدیان از خرم آباد برای فیلم تاکسی، در بخش تهیه کننده، تندیس جشنواره به انجمن سینمای جوان دفتر خرم آباد رسید.

در بخش جایزه ویژه هیئت داوران از میان پنج کاندیدا تندیس جشنواره به محمد باقر حنطوش زاده از دزفول برای فیلم خوشه های مقدس اهدا شد.

در بخش تحقیق از میان شش کاندید حامد کلجه ای برای فیلم پارسیاد از قزوین منتخب جشنواره شد.



در بخش فیلمنامه از بین پنج کاندیدا، افشین عامریان از کرج برای فیلم شیشه های بخار گرفته، داود رجبی برای فیلم اولین سال نو، در تصویر برداری محمد مقیم پور از ساری برای فیلم امین نگهبانی شالی های نورس، داود رجبی از قم برای فیلم آق آت، در تدوین یاسر طالبی از ساری برای فیلم صدای دیدار، محمد مقیم پور از ساری برای فیلم امین نگهبان شالی های نورس، در صدا مجید قلی زاده از ساری، جمال الدین بیات از قم، در بهترین فیلم داستانی افشین عامریان از کرج، داود رجبی از قم، در بهترین فیلم مستند، فضل الله تاری از تهران برای فیلم تنهایی پرهیاهو، حسن جعفری از بهشهر برای فیلم کیجا کرچال، در فیلم تجربی مجتبی کوهکن از تهران برای فیلم سرزمین همسرم، در بخش استعداد جوان مهدی بختیاری از قم برای فیلم برای فردا، در بهترین کارگردانی دیپلم افتخار به انجمن سینمای جوان قزوین اهدا شد.

همچنین دیپلم بهترین فیلم داستانی به رامین محمدیان برای فیلم آفساید از قزوین و سیده فریبا معیری و علی سرشار برای فیلم ستاره شب و در بخش فیلم مستند کیومرث سرشار از خرم آباد برای فیلم نسار تعلق گرفت.