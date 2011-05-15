مسابقات شمشیربازی جام صفویه در اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حافظ‌علی آقاجانی عصر شنبه در جلسه روسای هیئتهای شمشیربازی شهرستانهای فعال استان اظهار داشت: لیگ شمشیربازی باشگاه‌های استان در دو اسلحه فلوره و اپه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه اردبیل به عنوان اولین استان در کشور این مسابقات را برگزار می کند، اضافه کرد: برگزاری این مسابقات یکی از مهم‌ترین برنامه‌های هیئت شمشیربازی استان در سال جاری خواهد بود.

دبیر هیئت شمشیربازی استان با تاکید بر نقش شهرستانها در توسعه شمشیر‌بازی در سطح استان و نیز برگزاری این مسابقات افزود: برای تحقق این مهم باید روسای شهرستانها باید تعامل و ارتباط خود با هیئت استان را بیش از پیش تقویت کنند.

وی با اشاره به برنامه های این هیئت در سال جاری، برگزاری مسابقات جایزه بزرگ آقایان و بانوان، برگزاری کلاس توجیهی مربیگری و برگزاری کلاس مربیگری درجه سه تخصصی اسلحه فلوره زیر نظر فدراسیون را از مهمترین اقدامات در دست اجرای هیئت استان عنوان کرد.

آقاجانی سال 90 را سال بسیار پرکار برای هیئت شمشیربازی استان دانست و تصریح کرد: در این راستا برنامه های مدونی برای تمامی هفته‌های سال تدوین کرده ایم که به اجرا خواهیم گذاشت.

وی همچنین به برگزاری مسابقات جایزه بزرگ اپه استان به مناسبت روز معلم اشاره کرد و ابراز داشت: این رقابتها در محل سالن تخصصی شمشیربازی 12 بهمن اردبیل با حضور 19 اپه‌ایست از شهرستانهای اردبیل، نیر، نمین و خلخال برگزار شد.

دبیر هیئت شمشیربازی استان یادآور شد: در پایان و پس از برگزاری 69 دیدار فردین مجردآزاد با کسب برتری 15 بر 11 در مسابقه نهایی برابر حریف خود، مقام قهرمانی مسابقات را بدست آورد.

وی در پایان با بیان اینکه این رقابتها اولین رویداد شمشیربازی استان در سال 1390 بود، خاطر نشان کرد: رقابتهای قسمت بانوان نیز با عنوان گرامیداشت روز معلم جمعه هفته آینده در همین سالن برگزار شد.