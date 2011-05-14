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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۵۹

وزش طوفان به بخشهای مختلف خاتم خسارت وارد کرد

وزش طوفان به بخشهای مختلف خاتم خسارت وارد کرد

خاتم - خبرگزاری مهر: وزش طوفانی به سرعت 70 کیلومتر در ساعت به بخشهای مختلف شهرستان خاتم خسارت وارد کرد.

رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان خاتم در گفتگو با خبرنگار مهر درخاتم اظهار داشت: وزش طوفان به سرعت 70 کیلومتر در ساعت در بخشهای مختلف کشاورزی، دامداری، مسکن، منابع طبیعی و محیط زیست سبب بروز خسارت شد.

سید ناصر امامی افزود: این طوفان سبب شکسته شدن درختان و نهالهای کشاورزی و درختچه های جنگلی و تخریب واحدهای دامداری و مسکونی در دو بخش مرکزی و مروست شده است.

وی بیان داشت: این طوفان در برخی مناطق سبب افتادگی و شکسته شدن تیرهای شبکه های برق و قطعی برق شده است.

امامی خاطرنشان کرد: سرعت وزش باد در برخی از مناطق شهرستان خاتم بیشتر از 70 کیلومتر بوده است.

وی ادامه داد: میزان خسارات وارد شده مشخص نیست و دستگاه های مرتبط در حال بررسی و جمع بندی میزان خسارات به بخشهای مختلف هستند.

کد مطلب 1311538

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