وزش طوفان به بخشهای مختلف خاتم خسارت وارد کرد

رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان خاتم در گفتگو با خبرنگار مهر درخاتم اظهار داشت: وزش طوفان به سرعت 70 کیلومتر در ساعت در بخشهای مختلف کشاورزی، دامداری، مسکن، منابع طبیعی و محیط زیست سبب بروز خسارت شد.

سید ناصر امامی افزود: این طوفان سبب شکسته شدن درختان و نهالهای کشاورزی و درختچه های جنگلی و تخریب واحدهای دامداری و مسکونی در دو بخش مرکزی و مروست شده است.

وی بیان داشت: این طوفان در برخی مناطق سبب افتادگی و شکسته شدن تیرهای شبکه های برق و قطعی برق شده است.

امامی خاطرنشان کرد: سرعت وزش باد در برخی از مناطق شهرستان خاتم بیشتر از 70 کیلومتر بوده است.

وی ادامه داد: میزان خسارات وارد شده مشخص نیست و دستگاه های مرتبط در حال بررسی و جمع بندی میزان خسارات به بخشهای مختلف هستند.