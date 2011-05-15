آغاز توزیع کارت کنکور کارشناسی پودمانی از فردا/ جزئیات سئوالات کنکور

به گزارش خبرنگار مهر، کارت ورود به جلسه نخستین آزمون کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی پودمانی دانشگاه علمی کاربردی، از ساعت 18 فردا دوشنبه 26 اردیبهشت ماه بر روی سازمان سنجش آموزش کشور، به نشانی www.sanjesh.org با وارد کردن اطلاعات کارت اعتباری ثبت نام، کدرهگیری و شماره شناسنامه امکانپذیر است.

این آزمون در چهار گروه آزمایشی صنعت، علوم کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر با رقابت 108 هزار و 326 داوطلب 8 صبح روز پنجشنبه 29 اردیبهشت ماه آغاز می شود و در این رقابت، 46 هزار و 733 نفر زن و 61 هزار و 593 نفر مرد هستند.

شرایط استفاده از ماشین حساب

استفاده از ماشین حساب با مدل های مشخص شده در برگ راهنمای شرکت در آزمون بلامانع اعلام شده و آوردن هر نوع دیگر ماشین حساب در آزمون تقلب محسوب می شود.

تعداد سئوالات و زمان بندی آزمون

به هریک از گروه های صنعت و علوم کشاروزی یک دفترچه حاوی 120 سئوال تستی داده می شود که داوطلبان می بایست در مدت زمان 180 دقیقه به سئوالات پاسخ دهند.

همچنین به گروه مدیریت و خدمات اجتماعی یک دفترچه حاوی 120 سئوال داده می شود که داوطلبان باید در مدت زمان 120 دقیقه به سئوالات پاسخ دهند.

به گروه آزمایشی فرهنگ و هنر نیز یک دفترچه با 180 سئوال اختصاص می یابد که داوطلبان لازم است در مدت زمان 120 دقیقه به سوالات دفترچه پاسخ دهند.

تاثیر نمره منفی در آزمون کارشناسی ناپیوسته پودمانی

درنخستین آزمون کارشناسی ناپیوسته پودمانی دانشگاه علمی کاربردی، برای هر پاسخ صحیح سه نمره مثبت و برای هر پاسخ غلط به منظور خنثی کردن پاسخهای حدسی یا تصادفی یک نمره منفی در نظر گرفته می شود.

همچنین اگر به سئوالی بیش از یک پاسخ داده شود همه پاسخها غلط است و یک نمره منفی به آن داده می شود.

نوع گزینش در آزمون

گزینش در هریک از کدرشته محل ها بر اساس نمره کل آزمون و با توجه به صلاحیت های علمی و سهمیه آزاد یا شاغل بودن، بومی بودن و سهمیه ایثارگران بر اساس ضوابط و شرایط دانشگاه جامع علمی کاربردی، انجام خواهد شد.