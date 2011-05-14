دری: نمایشگاه به همه اهدافش رسید/ بازدید رهبری نمایشگاه را متبرک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن دری در آئین اختتامیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با اعلام اینکه نمایشگاه امسال به تمام اهداف از پیش تعیین شده این دوره دست یافته است، گفت: البته این امر مسیر نمی شد؛ مگر با عنایت خداوند و توسل به بانوی دو عالم حضرت زهرا(س) که ایام سوگواری ایشان هم ایام برگزاری نمایشگاه همزمان شد.

وی از بازدید بیش از 5 میلیون و 500 هزار نفر از نمایشگاه کتاب امسال خبر داد و با اشاره به درخواست ها برای تمدید این دوره از نمایشگاه گفت، متاسفانه این امر نیاز به هماهنگی های متعددی داشت که میسر نمی شد، ولی امیدواریم در صورت مشخص شدن محلی دائمی برای برگزاری نمایشگاه کتاب این خواسته هم محقق شود.

رئیس نمایشگاه کتاب تهران از حضور 2 هزار و 437 ناشر داخلی و 1614 ناشر خارجی در بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خبر داد و گفت: مجموعا بیش از 400 هزار عنوان کتاب در نمایشگاه امسال عرضه شد که بیش از یک ششم آنها آثار حوزه دین بود

وی از برگزاری 200 نشست تخصصی در سراهای اهل قلم و ایجاد فضای بیشتر برای عرضه کتاب‌های ناشران مسلمان خارجی به عنوان دیگر ویژگی‌های این دوره از نمایشگاه یاد کرد.

دری افزود: حضور مقام معظم رهبری در مصلی، نمایشگاه را متبرک کرد و انصافا خستگی را از تن دست اندرکاران نمایشگاه بیرون برد. حضور رئیس جمهور، رئیس مجلس، ائمه جمعه و شخصیت های کشوری و لشکری دیگر هم در نمایشگاه بر اعتبار آن افزود.

رئیس نمایشگاه کتاب تهران ادامه داد: بسیاری از فعالیت های صورت گرفته در 10 روز برپایی نمایشگاه معطوف به شعار نمایشگاه بود. همچنین امسال عنایت ویژه ای به ترویج فرهنگ ناب تشیع صورت گرفت. در این دوره از نمایشگاه همچنین 8 هزار عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس و بیش از 60 هزار عنوان کتاب در حوزه‌های علوم انسانی و دین عرضه شد.

بر اساس این گزارش پس از سخنرانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس نمایشگاه کتاب تهران، بیانیه هیئت داوران انتخاب ناشران برتر سال 89 قرائت و به بهترین ها در این حوزه لوح های سپاس و جوایز نقدی اهدا شد.

براساس این گزارش در بخش کتب ارزی، انتشارات آوند دانش عنوان بهترین غرفه را به خود اختصاص داد.

همچنین در فهرست بهترین کشورها و نهادهای بین المللی، ترکیه در صدر قرار گرفت و به عنوان بهترین غرفه در این بخش انتخاب شد.

همچنین در بخش بازار جهانی کتاب ، بنگاه ادبی حوا بر گزیده شد.

در قسمت فروش مستقیم کتاب‌های لاتین هم انتشارات ویژه نشر به عنوان بهترین ناشر برگزیده شد.

در بخش بازار جهانی کتاب‌های عربی نیز انتشارات مرکز تربیت اسلامی و خدمات دانش کتیبه مشترکا برگزیده شدند.

بر اساس این گزارش امسال برای اولین بار از تشکل های صنفی نشر که کار جانمایی و اداره ناشران بخش های مختلف را در نمایشگاه برعهده داشتند به شرح زیر تقدیر شد:

1- اتحادیه تعاونی‌های ناشران کشور (آشنا)

2- انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی

3- انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان

4-انجمن فرهنگی ناشران کمک آموزشی

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تا ساعت 20 امروز در مصلای امام خمینی تهران دایر است.