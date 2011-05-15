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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۴۰

زمان حضور نیروهای امدادی گلستان در سوانح 10 دقیقه است

زمان حضور نیروهای امدادی گلستان در سوانح 10 دقیقه است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: زمان حضور نیروهای امدادی در مواقع سوانح در استان حدود 10 دقیقه است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مجتبی اکبری عصر شنبه در حاشیه مانور امداد و نحات بانوان استان در گرگان افزود: این درحالی است که میانگین حضور نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر در سوانح در جهان 15 دقیقه است.

وی اظهار داشت: بشر دوستی، سلامت انسانها، کرامت انسانها، صلح و نوعدوستی از اهداف چهارگانه جمعیت هلال احمر است.
 
وی به نختسین مانور امداد و نجات بانوان استان اشاره و اضافه کرد: همه قسمتهای مانور توسط گروههای تخصصی امداد و نحات بانوان این جمعیت انجام شد.
 
اکبری گفت: در حال حاضر در هر شهرستان دو تیم تخصصی امداد و نجات بانوان در استان وجود دارد.
 
مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان بیان داشت: در مرکز گلستان چهار تیم تخصصی امداد و نجات بانوان فعالیت دارد.
 
70 هزار نفر از جمعیت گلستان در هلال احمر عضویت دارند.
کد مطلب 1311543

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