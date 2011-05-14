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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۲۷

ساعات حکومت نظامی در تونس کاهش یافت

ساعات حکومت نظامی در تونس کاهش یافت

یک منبع در تونس از کاهش ساعات حکومت نظامی در این کشور به علت بهبود شرایط امنیتی در این کشور عربی شمال آفریقا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منبع رسمی رسمی تونسی اعلام کرد وزارتخانه های دفاع و کشور تونس تصمیم به کاهش ساعات منع رفت و آمد از نیمه شب تا ساعت چهار بامداد گرفته اند.

به گفته این منبع، وزارتخانه های مذکور از مردم این کشور خواستند به دعوتهای فتنه افکنانه برای ایجاد خشونت توجه نکنند و به امنیت اجتماعی تونس و منافع عالی کشور اهمیت بدهند.

شایان ذکر است که مقامات تونسی درهفتم ماه جاری مقررات منع آمد و شد را در چهار استان بزرگ این کشور از جمله پایتخت، اریانه ، بن عروس و منوبه اعمال کرده اند.

کد مطلب 1311544

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