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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۳۰

استاندار لرستان:

17 هزار لرستانی به مرقد مطهر امام(ره) اعزام می شوند

17 هزار لرستانی به مرقد مطهر امام(ره) اعزام می شوند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: حبیب الله دهمرده گفت: برای شرکت در مراسم بیست و دومین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، 17 هزار لرستانی به مرقد مطهر آن حضرت اعزام می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، استاندار لرستان در جلسه ستاد استانی بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در سخنانی اظهار داشت: مراسم‌های ویژه بزرگداشت سالگرد ارتحال امام (ره) در سطح لرستان باید به خوبی با محوریت و حضور مردم به ویژه جوانان، دانش‌آموزان و نوجوانان برگزار شود.

وی با تاکید بر مشارکت همه دستگاهها در این زمینه، افزود: امام خمینی (ره) حق بزرگی بر گردن این ملت دارد و وظیفه اقشار مختلف جامعه است که همیشه یاد و خاطره این عزیز بزرگوار را گرامی بدارند.

استاندار لرستان با بیان اینکه با گذشت بیش از سه دهه از عمر پر برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی روز به روز بر عزت و شکوه آن افزوده می‌شود، افزود: انقلاب اسلامی امروز به برکت رهبری‌های حکیمانه و خردمندانه بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب مانند خورشید در تمام عالم می‌درخشد.

دهمرده اظهار داشت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی امروز ایران اسلامی به عنوان الگوی کامل در تمام زمینه‌ها برای کشورهای آزادی‌خواه جهان تبدیل شده است.

وی در ادامه سخنان ود سهمیه امسال اعزام به مرقد مطهر امام راحل را 17 هزار نفر عنوان کرد و گفت: مسئولان مربوطه باید زمینه اعزام کاروان‌ها را به شکل منظم در این ایام فراهم کنند.

کد مطلب 1311545

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