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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۷:۵۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

زندانیان مربی قرآن می شوند

زندانیان مربی قرآن می شوند

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان زندانهای کشور از برگزاری دوره های آموزش قرآن در 250 دارالقرآن فعال در زندانهای کشور خبر داد و افزود: در پایان دوره ها مدرک مربیگری قرآن بدون ذکر زندان اعطا می شود.

حجت الاسلام ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر از انعقاد قرارداد بین مرکز دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان زندانها خبرداد و افزود: بر اساس این تفاهم نامه 250 مرکز دارالقرآن در زندانهای سراسر کشور تشکیل شده که وظیفه برگزاری دوره های آموزش قرآن، مفاهیم، تفسیر، احکام و آموزش مربی را بر عهده دارند.

وی افزود: تمامی آموزشها حضوری است و از رایانه و امکانات آموزشی برای آموزش قرآن به زندانیان علاقمند استفاده می شود.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان زندانهای کشور از تربیت مربیان قرآنی در زندانها خبر داد و افزود: در پایان این دوره ها زندانیان گواهی و مدرک مربیگری قرآن دریافت می کنند که در آن نامی از زندان برده نشده و زندانی پس از آزادی می تواند در این حوزه فعالیت کند.

کد مطلب 1311548

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