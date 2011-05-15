زندانیان مربی قرآن می شوند

حجت الاسلام ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر از انعقاد قرارداد بین مرکز دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان زندانها خبرداد و افزود: بر اساس این تفاهم نامه 250 مرکز دارالقرآن در زندانهای سراسر کشور تشکیل شده که وظیفه برگزاری دوره های آموزش قرآن، مفاهیم، تفسیر، احکام و آموزش مربی را بر عهده دارند.

وی افزود: تمامی آموزشها حضوری است و از رایانه و امکانات آموزشی برای آموزش قرآن به زندانیان علاقمند استفاده می شود.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان زندانهای کشور از تربیت مربیان قرآنی در زندانها خبر داد و افزود: در پایان این دوره ها زندانیان گواهی و مدرک مربیگری قرآن دریافت می کنند که در آن نامی از زندان برده نشده و زندانی پس از آزادی می تواند در این حوزه فعالیت کند.