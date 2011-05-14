کتابخانه ها مجمتع بزرگ فرهنگی کشورند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، هوشنگ اعلایی در سیزدهمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان آبیک که عصر شنبه برگزار شد، افزود: توسعه خدماتی نظیر بخش اینترنت، سالن مطالعه کودکان، سالن اجتماعات، راه اندازی کتابخانه الکترونیک و برگزاری شب شعر، مسابقات نقاشی، قصه نویسی و کتابخوانی موجب شده کتابخانه ها دیگر تنها مکانی برای امانت گرفتن کتاب نباشند.

وی اظهار داشت: در این راستا توسعه کمی و کیفی کتابخانه ها می تواند موجب ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و افزایش اخلاق در جامعه شود.

اعلایی تصریح کرد: برگزاری جلسات انجمن کتابخانه ها نقش مهمی در برنامه ریزی موثر جهت توسعه کتاب و کتابخوانی داشته و می تواند با شناسایی کمبودها و موانع توسعه فرهنگی در جامعه موجب برطرف شدن آن ها شود.

این مسئول با اشاره به برنامه ریزی جهت ساخت کتابخانه عمومی شهر خاکعلی و کتابخانه مرکزی آبیک اضافه کرد: شهرداری های آبیک و خاکعلی آمادگی خود را برای همکاری در ساخت کتابخانه های یاد شده اعلام کرده اند.

اعلایی گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای فرهنگی شهرستان آبیک در سال گذشته افتتاح کتابخانه امام رضا (ع) در این شهرستان بود که پس از 32 سال دومین کتابخانه عمومی این شهر به شمار می رود.

وی یادآورشد: ساخت کتابخانه امام رضا (ع) آبیک نتیجه همکاری مردم و مسئولان این شهر و بیانگر اثر بخشی جلسات انجمن کتابخانه های عمومی است که در حال حاضر نیز مشغول ارائه خدمات به مراجعان است.

فرماندار آبیک یادآور شد: برای تسریع در احداث کتابخانه مرکزی آبیک در جلسات کمیته برنامه ریزی این شهرستان پیگیری لازم انجام خواهد داشت.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین نیز در این جلسه گفت: اعتبارات خوبی در سطح کشور برای فعالیت های فرهنگی اختصاص داده شده که شایسته است در توسعه کتاب و کتابخوانی در جهت ساخت کتابخانه هایی با کیفیت و مناسب برای سالیان متمادی هزینه شود.

محمود لالوها ادامه داد: یکی از مشکلات کتابخانه های عمومی استان برای ارائه خدمات به مراجعان کمبود نیروی انسانی بود که خوشبختانه با برگزاری آزمون استخدامی و جذب نیرو از سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، نیروهای جدید به زودی همکاری خود را با کتابخانه ها آغاز خواهند کرد.

وی همچنین گفت: با توجه به نامگذاری امسال به نام سال جهاد اقتصادی از جانب مقام معظم رهبری صرفه جویی در مصرف انرژی از مهمترین اولویت های سال جاری است که برای انجام آن به همکاری مسئولان استانی نیازمندیم.

لالوها تاکید کرد: در صورت حمایت مسئولان می توانیم با دو جداره کردن پنجره های کتابخانه ها، استفاده از سیستم های گرمایشی کم مصرف و برنامه ریزی مدون جهت کاهش مصرف سوخت در راستای اجرای هرچه بهتر اصلاح الگوی مصرف همسو با جهاد اقتصادی گام برداریم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین در پایان گفت: شورای اسلامی شهر خاکعلی آمادگی خود را برای اختصاص 500 مترمربع زمین برای ساخت کتابخانه این شهر اعلام کرده که با حمایت شهرداری ساخته خواهد شد و امیدواریم موجب رضایت مردم خاکعلی شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آبیک نیز در این جلسه گفت: با توجه به اینکه شهرستان آبیک مردمی علاقه مند به مطالعه دارد ساخت کتابخانه های بیشتری در این شهرستان ضروری است.

محمد حسین نصیری افزود: توسعه سالن های مطالعه در آبیک از دیگر نیازمندی مردم این شهرستان به ویژه دانش آموزان است که امیدواریم با همکاری مسئولان در این عرصه نیز اقدامات لازم انجام شود.

وی در پایان حمایت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبیک را از برنامه های کتابخانه ها در این شهرستان اعلام کرد.