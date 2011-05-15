مسعود حسین جمال در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، اظهار داشت: سال های زیادی است که شنای قم در رکود به سر می برد و این مهم به دلیل این است که موانع و مشکلات زیادی بر سر راه رشد و توسعه این رشته ورزشی وجود داشته است.



وی ادامه داد: تلاش تمام عوامل هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان قم این است که بتوانیم تمام موانع را از سر راه برداشته و گامی بلند در مسیر قهرمانی و همگانی رشته ورزشی شنا در سنین مختلف برداشته و این رشته ورزشی را در بخش قهرمانی با جدیت به پیش ببریم.



رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان قم با اشاره به طرح های مختلف این هیئت برای رشد و توسعه شنا در قم، ابراز داشت: یکی از مهمترین برنامه های ما برگزاری دوره های مداوم استعدادیابی است که در هر دو بخش دختران و پسران اجرایی می شود.



وی عنوان داشت: طرح آموزش شنا در قم را هم اکنون با همکاری آموزش و پرورش در تمام مدارس دخترانه و پسرانه استان انجام می دهیم و خوشبختانه از آن نتایج خوبی گرفته ایم، زیرا مربیان استعدادیاب هیئت مرتب این دوره ها را زیر نظر دارند و افراد مستعد را شناسایی می کنند تا در دوره های پیشرفته تر آنها را آموزش دهیم.



آغاز آموزش شنا در قم از نیمه خرداد ماه



حسین جمال اظهار داشت: امسال ثبت نام کلاس های آموزش شنا از نیمه خرداد ماه رسما در تمام استخرهای استان آغاز به کار خواهد کرد و درخواست هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان قم از خانواده های علاقمند قمی این است که به موقع نسبت به ثبت نام فرزندان خود در این دوره ها اقدام کنند.



وی یاد آور شد: بعد از انجام ثبت نام از علاقمندان در رده های سنی مختلف، شروع کلاس های آموزشی هیئت زیر نظر مربیان مجرب و توانمند استان از روز بیست و ششم خردادماه خواهد بود تا انشاءالله تابستان بسیار موفقی را در راستای رشد و توسعه شنا پشت سر بگذاریم.



ارائه بهترین خدمات به شهروندان هدف هیئت شنا



رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان قم افزود: امسال بر فعالیت استخرهای استان و همچنین مکان هایی که کلاس ها و دوره های آموزشی این رشته ورزشی برگزار می شود، نظارت جدی تری خواهیم داشت زیرا هدف ما ارائه بهترین خدمات به شهروندان است.



نظارت جدی بر بهداشت استخرهای شنا



وی با اشاره به جدیت هیئت در کنترل بهداشت استخرهای استان قم، اظهار داشت: نسبت به این مهم همکاری بسیار خوبی با مراکز بهداشتی استان داریم و هر لحظه آب استخرهای را کنترل می کنیم تا محیطی سالم و بهداشتی برای شنا کردن در اختیار مردم قرار بگیرد.



برخورد با متخلفین استخرها و تلاش برای رفاه شهروندان



حسین جمال تاکید کرد: قطعا با متخلفین در زمینه بهداشت استخرها، ارائه نوع آموزش و همچنین میزان شهریه ها در مقابل خدمات آموزشی برخورد جدی خواهیم داشت، ضمن اینکه مردم و شهروندان قمی می توانند برای آسودگی خاطر بیشتر از برنامه های هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان قم استفاده کنند.

