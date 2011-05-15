47 درصد پرونده های شوراهای حل اختلاف لرستان منجر به سازش شد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، جفر بدری در جلسه هم اندیشی با حضور روسای دادگستریهای استان نقش شوراها را در کاهش پرونده های ورودی به دادگستریها را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: انسجام شوراهای حل اختلاف یکی از راهبردهای اساسی است که باید مد نظر قرار گیرد.

وی با اشاره به دو نگرش افراط و تفریط در خصوص شوراهای حل اختلاف، یادآور شد: قانون را باید به شیوه صحیح مدیریت کرد تا اهداف قانونگذار محقق شود.

رئیس کل دادگستری استان لرستان تصریح کرد: با وجود تشکیل شوراهای حل اختلاف قانون هیچگاه تعطیل نمی شود.

بدری همچنین آمار صلح و سازش شوراهای استان را خوب ارزیابی کرد و بیان داشت: تلاش شود که پرونده های شورا با حضور معتمدین محلی در جهت اصلاح ذات البین منجر به صلح و سازش شود که این امر کمک بسیار موثری برای حل دعاوی بصورت ریشه ای دارد.

وی همچنین مختومه شدن 47 درصدی پرونده های شوراهای حل اختلاف را بسیار مثبت دانست و از روسای دادگستریهای سراسر استان خواست با نظارت دقیق و همیشگی نسبت به شوراها در کنترل نقاط ضعف آنها اهتمام ویژه ای داشته و با برگزاری کلاسهای آموزشی بصورت مستقیم چالش ها و موانع شوراها را مرتفع کنند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان نظارت مستقیم بر هر مجتمع شوراهای حل اختلاف را ضروری خواند و یادآور شد: دادگستریها شوراها را جزیی از بدنه اصلی خود بدانند.