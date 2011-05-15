به گزارش خبرگزاری مهر، جواد دلاوری در جلسه کمیته حمل و نقل، ترافیک و امور امدادی ویژه ایام سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) که با حضور مدیران کل دستگاههای ذیربط استان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و نام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبریهای داهیانه و حکیمانه ایشان در پیروزی انقلاب اسلامی و نجات ملت مسلمان ایران از چنگال رژیم منحوس پهلوی اظهار داشت: استان قم همه ساله به برکت حضور در مسیر حرکت کاروان های مشتاقان حضرت امام(ره) از اقصی نقاط میهن اسلامی، میزبان خیل عظیم ارادتمندان آن حضرت میباشد.
وی افزود: با توجه به تعطیلی 3 روزه در ایام ارتحال در سال جاری پیش بینی میشود مشتاقان بیشتری برای تجدید عهد با آرمانهای حضرت امام(ره) عازم مرقد مطهر ایشان شوند که پیش بینی میشود هم قبل از مراسم ویژه سالگرد ارتحال و هم بعد از مراسم، استان قم میزبان هم میهنانمان از استانهای جنوبی، مرکزی و شمالی کشور باشد.
دلاوری افزود: در همین راستا اقداماتی در خصوص روان سازی ترافیک در حوزه راههای استان و هسته مرکزی شهر انجام خواهد شد.
وی شهرداری و دستگاه های اجرایی استان را برای بسیج کلیه امکانات جهت آماده سازی مبادی ورودی شهر، نظافت و پاکسازی معابر و همکاری با دستگاههای امدادی فراخواند و گفت: اکیپهای پلیس راه و دستگاه های امدادی و عملیاتی از صبح 12 خرداد ماه تا صبح 16 خرداد در کلیه محورها و مبادی ورودی شهر مستقر خواهند بود.
قم - خبرگزاری مهر: سرپرست امور عمرانی استانداری قم از استقرار اکیپ های پلیس راه و دستگاه های امدادی و عملیاتی در کلیه محورهای استان قم همزمان با ایام سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، جواد دلاوری در جلسه کمیته حمل و نقل، ترافیک و امور امدادی ویژه ایام سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) که با حضور مدیران کل دستگاههای ذیربط استان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و نام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبریهای داهیانه و حکیمانه ایشان در پیروزی انقلاب اسلامی و نجات ملت مسلمان ایران از چنگال رژیم منحوس پهلوی اظهار داشت: استان قم همه ساله به برکت حضور در مسیر حرکت کاروان های مشتاقان حضرت امام(ره) از اقصی نقاط میهن اسلامی، میزبان خیل عظیم ارادتمندان آن حضرت میباشد.
