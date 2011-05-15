برداشت گندم در استان کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر در کرمانشاه، اسماعیل پرویزی فر در جمع خبرنگاران سطح زیر کشت گندم استان در سال زراعی جاری را 485 هزار هکتار اعلام و اظهار داشت: از این میزان 375 هزار هکتار دیم و 110 هزار هکتار آبی است.

وی با اشاره به میزان افزایش سطح زیر کشت گندم استان نسبت به سال قبل گفت: سطح زیر کشت گندم استان در مقایسه با سال قبل تغییر چندانی نداشته است.

پرویزی فر اظهار داشت: پیش بینی می شود امسال حدود 910 هزار تن تولید گندم و 700 هزار تن خرید گندم در استان داشته باشیم.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه حدود 80 درصد اراضی زراعی استان دیم است و وابستگی زیادی به بارندگی دارند و بدلیل کمبود بارش ها در پاییز سال گذشته، پیش بینی می شود تولید امسال گندم استان کمتر از سال گذشته باشد، هر چند که بارندگیهای مناسب فصل بهار تا حدود زیادی نگرانی ها را جبران کرد.

پرویزی فر در ادامه میزان تولید سال گذشته گندم استان را یک میلیون و 70 هزار تن اعلام و اظهار داشت: برداشت گندم در استان ازامروز و از شهرستان قصرشیرین آغاز شد.

وی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای خرید گندم از کشاورزان گفت: در جلسه ای که چندی پیش در معاونت برنامه ریزی استانداری با حضور دستگاه های مربوطه تشکیل شد، برنامه ریزی لازم برای برداشت و خرید گندم انجام شد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه رتبه استان در تولید گندم را پس از استانهای فارس، خوزستان و گلستان رتبه چهارم در کشور عنوان کرد.