خروج تدریجی نیروهای ارتش سوریه از شهر بانیاس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، "عدنان محمود" گفت : واحدهای ارتش سوریه خروج تدریجی از "بانیاس" را آغاز کرده اند و در حال تکمیل خروج خود از شهر درعا هستند.

وی افزود: نظام سوریه به اصلاحات خود در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در راستای توجه به منافع ملت و نیز برقراری امنیت در کشور ادامه خواهد داد.

وزیر اطلاع رسانی سوریه با اشاره به حضور ارتش این کشور در برخی استانهای آشوب زده افزود: عملیاتهای ارتش منجر به کشته شدن 98 نفر از نیروهایش شده است.همچنین در این عملیاتها 1040 نفر زخمی شدند.درطی این عملیاتها 22 پلیس کشته و 451 نفر دیگر زخمی شدند.

وی تصریح کرد: پس از اطمینان از بازگشت آرامش به این استانها، نیروهای ارتش خروج از بانیاس را آغاز و خروج خود در درعا را نیز تکمیل کردند و زندگی عادی در این مناطق جریان دارد.

وزیر سوری ضمن تمجید از نقش مردم این کشور، بر عزم راسخ حکومت برای برقراری امنیت در سوریه و تفاوت میان تظاهرات مسالمت آمیز با خشونت آمیز تاکید کرد.

عدنان محمود با اشاره به مواضع خصمانه کشورهای اروپایی درباره کشورش افزود: مواضع کشورهای اروپایی بر اساس اخبار دروغ رسانه های مغرض اتخاذ می شود این موضع عزم ما را در مقابله گروههای مسلح سست نخواهد کرد.

از سوی دیگر منابع خبری اعلام کردند بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دستور تشکیل کمیته گفتگو با مخالفان با حضور"فاروق الشرع" معاون اسد و چند مقام دیگر خبر دادند.