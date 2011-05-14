حرکت انقلابیون مصری به سوی گذرگاه رفح / حمایت از انتفاضه سوم فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، جوانان مصری قرار است در برنامه های حمایت از انتفاضه سوم شرکت کنند، این برنامه ها قرار است از روز یکشنبه در سالروز اشغال سرزمین فلسطین به دست صهیونیستهای غاصب موسوم به "روز نکبت" برگزار شود.

شرکت کنندگان در این کاروان که نمایندگان ائتلاف کمیته هماهنگ کننده حمایت از مسئله فلسطین متشکل از شماری از جنبشها و گروههای سیاسی مصر هستند، بر حمایت از ملت فلسطین و تحقق مطالبات مشروع آنها که بدون اینکه گناه یا جرمی مرتکب شده باشند، از آن محروم شده اند، تاکید کردند .



جوانان انقلابی مصر خواستار تامین امنیت برای فلسطینی ها و برخوردار شدن آنها از حاکمیت بر سرزمینشان و تامین نیازهای غذایی و دارویی و لباس و مقابله با متجاوزان به سرزمینشان شدند.



یکی از مهمترین خواسته های مردم انقلابی مصر، بازگشایی گذرگاه رفح به صورت دائمی و آزادی تمام زندانیان فلسطینی در داخل و خارج اعلام شده است.

خاطر نشان می شود روز گذشته تظاهرات میلیونی مردم مصر در حمایت از مردم فلسطین و در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در شهرهای مختلف از جمله قاهره و اسکندریه برگزار شد.



روز گذشته چندین دستگاه اتوبوس حامل مردم اسکندریه از برابر مسجد القائد به سوی بندر العریش مصر در مجاورت نوار غزه به حرکت در آمدند تا بتوانند از فاصله نزدیک با غزه، با مردم تحت محاصره و مظلوم فلسطین ابراز همبستگی کنند.



مقامات دولت موقت مصر از ترس سرازیر شدن مردم خشمگین به غزه در تمام ورودیها و خروجیهای سینا هم مرز با فلسطین اشغالی حالت آماده باش اعلام کرده اند.



رسانه ها همچنین از اقدام صهیونیستها در برقرار حالت آماده باش و تدابیر امنیتی شدید در بیت المقدس اشغالی و شمال فلسطین اشغالی از ترس خشم فلسطینی ها در سالروز اشغال سرزمین فلسطین خبر دادند.

