متولیان امور فرهنگی تخصص انجام کارها را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، ابوالفضل قربانی شنبه در جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی بوده و ریشههای فرهنگی بر آن حاکم است، افزود: امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در راستای مباحث فرهنگی قدم برداشته و تمام مردم ایران بر این موضوع آگاه هستند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر جامعه در مباحث فرهنگی عقب افتاده و آسیبپذیر است و مجلس باید در راستای ساماندهی این موضوعات اقدامات لازم را انجام بدهد.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر متولیان امور فرهنگی هیچگونه تخصصی در راستای انجام امور فرهنگی نداشته و ضدفرهنگ هستند.
وی یادآور شد: تخصص در امور فرهنگی به معنای واقعی در کشور وجود ندارد و ما در کشور با بیبرنامهگی در امور فرهنگی مواجه هستیم.
قربانی تاکید کرد: هندسی فرهنگی به صورت واضح در کشور مشخص نشده و مسئولان باید در راستای مشخص کردن مهندسی فرهنگی در جامعه اقدامات لازم را انجام بدهند.
وی بیان داشت: مجلس در راستای موضوعات فرهنگی اقدامات لازم را انجام نداده و این موضوعات به برنامهریزیهای بیشتری نیاز دارد.
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