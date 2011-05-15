اختراعات و اکتشافات باید تجاری سازی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد رضا رحیمی شنبه در مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره ملی شیخ بهایی اظهار داشت: آنچه امروزه سبب مباهات و فخر آمریکا نسبت به دیگر کشورها شده زرادخانه‌های هسته‌ای، موشک و تشکیلات نظامی آنها نیست بلکه علم و فناوری که از ملیتها و جمعیتهای مختلف در کشور خود گردآورده اند است.

وی بیان داشت: با وجودی که هیچیک از علوم و فناوری متعلق به خود آمریکا نیست اما مسئولان آن با اتصال به علوم و فناوریهای مختلف توانسته‌اند خود را از انواع تحریمها نجات دهند.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: بیشتر علوم و فناوریها در کشور آمریکا به مرحله تولید و تجاری‌سازی رسیده و این مسئله‌ باید در ایران رعایت شود.

وی ادامه داد: تحقیقاتی که در ایران انجام می‌شود باید مشروط به دست آوردن محصول مناسب انجام بگیرد و دولت لازم است سود دو طرف یک اختراع و فناوری را تامین کند.

رحیمی افزود: امسال از طریق صندوق توسعه ملی سرمایه مناسبی در اختیار فن آفرینان و مخترعان قرار می‌گیرد که صرفا برای کارهای غیر دولتی هزینه می‌شود.

وی با بیان اینکه 20 درصد از درآمد نفت به تجاری‌سازی علم و فناوری اختصاص می‌یابد تاکید کرد: رقم قابل توجهی از درآمد دولت به این بخش تعلق گرفته است.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 75 درصد از صنعت نفت کشور داخل کشور ساخته و تولید می‌شود و دولت همه تلاش خود را در زمینه تجاری سازی علوم و فناوری به کار گرفته است.

وی تاکید کرد: سال گذشته ایران به شدت از سوی سازمان ملل و کشورهای مختلف تحریم شد اما دولت قدرتمند ایران توانست با سربلندی از این موفقیتها بیرون بیاید.

رحیمی با اشاره به اینکه محصولی که از طریق علم به دست می‌آید باید غنیمت شمرد و از صاحبان آن قدردانی کرد گفت: در سالهای اخیر بر اساس توجه ویژه ریاست جمهوری معاونتی به نام علم و فناوری تاسیس شد تا بتواند محصول اندیشه‌های ناب که منجر به اختراع و اکتشاف شود را حمایت کند و از خارج شدن آن جلوگیری کند.

وی افزود: در حال حاضر لایحه‌ای در خصوص مباحث علمی تقدیم مجلس شده و به شکل مصوبه قانونی درآمده که در این لایحه به دنبال تجاری سازی و تولید اختراعات و اکتشافات هستیم.