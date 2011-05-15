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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۳۵

حاج رسولیها:

دسته بندی منابع آب مشکل خشکسالی اصفهان را برطرف می‌کند

دسته بندی منابع آب مشکل خشکسالی اصفهان را برطرف می‌کند

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: منابع آبی باید دسته‌بندی و با مشخص کردن قیمتهای آب مشکل شهر اصفهان در راستای منابع آبی بر‌طرف شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عباس حاج‌رسولیها شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بر‌اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی مکان تصمیم‌‌‌‌‌‌‌گیری، مجلس و شورا‌های اسلامی است، اظهار داشت: در حال حاضر معضل کم آبی بسیاری از مسایل ار تحت الشعاع قرار داده است.

وی افزود: نظارت بر دستگاه‌های اجرایی از وظایف اساسی شورا‌ها است و شورا باید با استفاده از اختیارات خود در راستای برطرف کردن مشکل آب اصفهان تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان بیان داشت: آیین‌نامه نظارتی باید به صورتی تدوین شده که شورا مدیریت‌های لازم را در راستای مباحث فرهنگی انجام بدهد.

وی تاکید کرد: ارتباطات شورای استانها باید با مجلس قوی شده و دستگاه‌های اجرایی تصمیمات گرفته‌شده در شورا‌ها را عملیاتی کنند.

حاج رسولیها با اشاره به اینکه برطرف شدن مشکل آب به تصمیم‌گیری نیاز دارد، تصریح کرد: منابع آبی باید دسته‌بندی شده و با مشخص کردن قیمت‌های آب مشکل شهر اصفهان در راستای منابع آبی بر‌طرف شود.

وی تصریح کرد:  در سال جاری قیمت آب در بخش صنعت باید سه ‌برابر شود و افزایش قیمت آب در بخش صنعت، کمبود‌های منابع آبی اصفهان را جبران می‌کند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: مدیریت منابع آبی در راستای کاهش بحران‌های آب ضرورت داشته و مسئولان باید در راستای این موضوع اقدامات لازم را انجام بدهند.

کد مطلب 1311599

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