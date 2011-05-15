به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عباس حاجرسولیها شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی مکان تصمیمگیری، مجلس و شوراهای اسلامی است، اظهار داشت: در حال حاضر معضل کم آبی بسیاری از مسایل ار تحت الشعاع قرار داده است.
وی افزود: نظارت بر دستگاههای اجرایی از وظایف اساسی شوراها است و شورا باید با استفاده از اختیارات خود در راستای برطرف کردن مشکل آب اصفهان تصمیمگیریهای لازم را انجام دهد.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان بیان داشت: آییننامه نظارتی باید به صورتی تدوین شده که شورا مدیریتهای لازم را در راستای مباحث فرهنگی انجام بدهد.
وی تاکید کرد: ارتباطات شورای استانها باید با مجلس قوی شده و دستگاههای اجرایی تصمیمات گرفتهشده در شوراها را عملیاتی کنند.
حاج رسولیها با اشاره به اینکه برطرف شدن مشکل آب به تصمیمگیری نیاز دارد، تصریح کرد: منابع آبی باید دستهبندی شده و با مشخص کردن قیمتهای آب مشکل شهر اصفهان در راستای منابع آبی برطرف شود.
وی تصریح کرد: در سال جاری قیمت آب در بخش صنعت باید سه برابر شود و افزایش قیمت آب در بخش صنعت، کمبودهای منابع آبی اصفهان را جبران میکند.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: مدیریت منابع آبی در راستای کاهش بحرانهای آب ضرورت داشته و مسئولان باید در راستای این موضوع اقدامات لازم را انجام بدهند.
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