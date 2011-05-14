حمله هواداران دیکتاتور یمن به معترضان / پانزده نفر در تعز زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شاهدان عینی گزارش دادند هواداران رژیم یمن با حمله به جمع ده هزار نفری مخالفان در یک خیابان اصلی در "تعز" پانزده نفر را زخمی کردند.

منابع بیمارستانی بیان کردند برخی از مجروحین که از ناحیه سر آسیب دیده اند وضعیت وخیمی دارند.



بر اساس این گزارش، مخالفان توانستند سه نفر از مهاجمان را دستگیر کنند.

خبر دیگر اینکه در حمله گروههای مسلح به یک مرکز نظامی شهر "رداع" در استان "البیضا" در جنوب غرب یمن شش سرباز کشته شدند.

منابع خبری اعلام کردند گروههای مسلح ناشناس با کشتن این افراد پا به فرار گذاشتند.این افراد قبل از فرار سلاح سربازان کشته شده را با خود بردند.

شایان ذکر است در حالی که "عبداللطیف الزیانی" دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس قصد دارد برای احیای طرح مرده این شورا به صنعا برود معترضان بار دیگر بر مردود بودن این طرح تاکید کردند.