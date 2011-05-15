به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، غلامعلی فتح‌آبادی عصر شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران بر ضرروت اجرای برنامه‌های فرهنگی در مراسم اعتکاف تاکید کرده و از آمادگی شهرداری تبریز برای حضور فعال در این عرصه خبرداد .

معاون فرهنگی شهرداری تبریز گفت : حضور معنوی معتکفان در مساجد می‌تواند علاوه بر تاثیرات معنوی برای ‌خود آنان در جامعه نیز نشر یابد .

وی گفت : با توجه به حضور معتکفان در مساجد جمع‌آوری خاطرات، تجارب و دلنوشته‌های آنان می‌تواند در جامعه اثرات مطلوبی به همراه داشته باشد .

معاون فرهنگی شهرداری تبریز گفت : شهرداری تبریز آماده است تا خاطرات و دلنوشته‌های معتکفان شهرستان تبریز را منتشر کند .

فتح‌آبادی گفت: ‌این نشریه می‌تواند هر سال در مراسم اعتکاف توزیع شده یا در طول سال در نشریات مختلف فرهنگی شهرداری تبریز انتشار یابد .

معاون فرهنگی شهرداری تبریز گفت : با توجه به حضور قابل توجه معتکفان که اکثر آنان از میان جوانان و نوجوانان هستند، انتشار خاطرات و دلنوشته‌های معنوی آنان در جامعه دربردارنده نکات لطیف معنوی است .