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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۵۰

فتح آبادی اعلام کرد:

دلنوشته‌های معتکفان در تبریز منتشر می شود

دلنوشته‌های معتکفان در تبریز منتشر می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی شهرداری تبریز برای چاپ و انتشار دلنوشته ها و خاطرات معتکفان تبریزی در ایام و مراسم اعتکاف اعلام آمادگی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، غلامعلی فتح‌آبادی عصر شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران بر ضرروت اجرای برنامه‌های فرهنگی در مراسم اعتکاف تاکید کرده و از آمادگی شهرداری تبریز برای حضور فعال در این عرصه خبرداد.

معاون فرهنگی شهرداری تبریز گفت: حضور معنوی معتکفان در مساجد می‌تواند علاوه بر تاثیرات معنوی برای ‌خود آنان در جامعه نیز نشر یابد.

وی گفت: با توجه به حضور معتکفان در مساجد جمع‌آوری خاطرات، تجارب و دلنوشته‌های آنان می‌تواند در جامعه اثرات مطلوبی به همراه داشته باشد.

معاون فرهنگی شهرداری تبریز گفت: شهرداری تبریز آماده است تا خاطرات و دلنوشته‌های معتکفان شهرستان تبریز را منتشر کند.

فتح‌آبادی گفت: ‌این نشریه می‌تواند هر سال در مراسم اعتکاف توزیع شده یا در طول سال در نشریات مختلف فرهنگی شهرداری تبریز انتشار یابد.

معاون فرهنگی شهرداری تبریز گفت: با توجه به حضور قابل توجه معتکفان که اکثر آنان از میان جوانان و نوجوانان هستند، انتشار خاطرات و دلنوشته‌های معنوی آنان در جامعه دربردارنده نکات لطیف معنوی است.

فتح‌آبادی، نشر این خاطرات در مطبوعات و رسانه‌ها را موجب فرهنگ‌سازی در جامعه و نشر فرهنگ اعتکاف دانست

کد مطلب 1311601

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