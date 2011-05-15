به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، غلامعلی فتحآبادی عصر شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران بر ضرروت اجرای برنامههای فرهنگی در مراسم اعتکاف تاکید کرده و از آمادگی شهرداری تبریز برای حضور فعال در این عرصه خبرداد.
معاون فرهنگی شهرداری تبریز گفت: حضور معنوی معتکفان در مساجد میتواند علاوه بر تاثیرات معنوی برای خود آنان در جامعه نیز نشر یابد.
وی گفت: با توجه به حضور معتکفان در مساجد جمعآوری خاطرات، تجارب و دلنوشتههای آنان میتواند در جامعه اثرات مطلوبی به همراه داشته باشد.
معاون فرهنگی شهرداری تبریز گفت: شهرداری تبریز آماده است تا خاطرات و دلنوشتههای معتکفان شهرستان تبریز را منتشر کند.
فتحآبادی گفت: این نشریه میتواند هر سال در مراسم اعتکاف توزیع شده یا در طول سال در نشریات مختلف فرهنگی شهرداری تبریز انتشار یابد.
معاون فرهنگی شهرداری تبریز گفت: با توجه به حضور قابل توجه معتکفان که اکثر آنان از میان جوانان و نوجوانان هستند، انتشار خاطرات و دلنوشتههای معنوی آنان در جامعه دربردارنده نکات لطیف معنوی است.
فتحآبادی، نشر این خاطرات در مطبوعات و رسانهها را موجب فرهنگسازی در جامعه و نشر فرهنگ اعتکاف دانست.
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