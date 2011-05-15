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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۱۵

34 میلیون ریال برای احداث سیلو به دامداران قزوین پرداخت شد

34 میلیون ریال برای احداث سیلو به دامداران قزوین پرداخت شد

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: در راستای اجرای طرح بهسازی و نوسازی اماکن دامی 34میلیون و 500 هزار ریال تسهیلات بلاعوض برای احداث سیلوی زمینی به دامداران پرداخت شده است.

ولی گودرزوند چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: این میزان تسهیلات ازمحل اعتبارات طرح های ملی و استانی ابلاغی سال گذشته به شش نفر از دامداران سنتی این شهرستان برای  ساخت سیلوی زمینی در بخش های تابعه شهرستان پرداخت شده است.
 
وی غنی سازی ذرت علوفه ای، تامین بخشی از خوراک دام، بالا بردن کمی و کیفی جیره غذایی، بهداشتی کردن واحدهای سنتی و تجهیز آنها به سیلوی زمینی را از جمله مزیت های این طرح برشمرد.
 
به گفته چگینی اجرای این طرح افزایش تولید شیر، کاهش هزینه خوراک و همچنین افزایش بهداشت و سلامت دام روستایی را به دنبال دارد.
 
وی یادآور شد: این طرح همه ساله درسطح دامداری های سنتی شهرستان قزوین اجرا می شود.
 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین اظهار امیدواری کرد با اجرای این طرح در سطح بخش ها و روستاهای تعیین شده ضمن بهبود و اصلاح ساختار واحدهای دامداری سنتی از نظر بهداشتی و فضای پرورشی، جیره غذایی سالم با کیفیت نیز تامین و تولیدات دامی نیز افزایش یابد.
کد مطلب 1311602

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