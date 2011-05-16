جوانان فاقد مسکن "لومان" چشم براه تخصیص اراضی سرزمین پدری

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، شمس الله مختاری در جریان بازدید بخشدار مرکزی دماوند از روستای "لومان" که همراهی رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی این بخش را نیز بهمراه داشت طی سخنانی خاطرنشان کرد: طرح گازرسانی به مناطق بالادستی لومان، باقی مانده از پروژه پیشین این روستا به وعده مسئولان امر همراه با طرحهای گازرسانی نواحی همجوار اجرایی می شود.



این مسئول خواستار مساعدت مسئولان ذیربط پیرامون اجرای طرحهای خانه سازی جوانان لومان شد و افزود: نزدیک به 10 هکتار از اراضی مشرف بر روستای لومان دارای شرایطی مناسب جهت اجرای طرحهای خانه سازی شامل ایجاد شش هزار متر فضای سبز و احداث 200 واحد خانه 200 متری است.



وی ادامه داد: تمامی امور مقدماتی زمینهای مذکور نظیر نقشه برداری، رفع ممانعتهای جهاد کشاورزی و اخذ مصوبات آزادسازی اجرایی و به طرح هادی روستا افزوده شده است اما متاسفانه مساعدت لازم از سوی مسئولان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دماوند صورت نمی گیرد.



مختاری عدم تعیین تکلیف اراضی بلندیهای اطراف لومان را دیگر معضل این روستا خواند و افزود: دیگر خواسته مردم تعیین تکلیف زمینهای مستقر در بلندیهای اطراف لومان است تا بتوان با تکیه بر درآمد این اراضی به امور عمرانی روستا شتاب بیشتری بخشید.



عضو شورای اسلامی روستای لومان پیرامون طرحهای اجرا شده در این روستا نیز عنوان کرد: اجرای طرحهای راهسازی در دو مسیر مختلف جهت اتصال مناطق روستایی "زان" و لومان به یکدیگر، ساماندهی غسالخانه و آسفالت معابر از دیگر کارکردهای اجرایی در این روستا محسوب می شود.



نبود اعضای شورا در روستا دغدغه ای بزرگ



بخشدار بخش مرکزی شهرستان دماوند نیز در ادامه این نشست طی سخنانی خاطرنشان کرد: ارزش عملکرد خالصانه مسئولان در هر منطقه ای با وجود برخی کارشکنیها در نزد خداوند متعال و مردم حفظ و حراست خواهد شد.



موسی بهرامی اعضای شورای اسلامی را متولیان اصلی مناطق روستایی خواند و افزود: آنچه که مسلم است اعضای شورای اسلامی بعنوان منتخب و عصاره مردم متولی اصلی یک روستا محسوب می شوند و دیگر نهادهای فعال می بایست تحت مدیریت این بخش به ارائه خدمات خود بپردازند.



این مسئول ادامه داد: در حال حاضر عدم حضور برخی اعضای شوراهای اسلامی روستا در این مناطق از بخش مرکزی شهرستان دماوند بعنوان یک دغدغه بزرگ برای مجموعه بخشداری قلمداد می شود.



وی بیان داشت: اما در وضعیت یاد شده اعضای شورای اسلامی روستای لومان در قیاس با برخی دیگر از شوراهای مناطق روستایی بخش مرکزی دماوند فعال، پویا و همراه مردم هستند.



ضرورت برگزاری دیدارهای چهره به چهره



رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی دماوند اظهار داشت: یکی از مهمترین کارکردهایی که نمی بایست از دستور کار اعضای شوراهای اسلامی بخش مرکزی دماوند خارج شود برگزاری نشستهای چهره به چهره مسئولان عالی رتبه شهرستان با مردم در مکانی مقدس همچون مسجد است.



جعفر سیدآبادی ادامه داد: انجام طرحهایی از این دست بسیاری از شبهات موجود در اذهان مردم و مسئولان پیرامون عملکرد صادقانه اعضای شوارهای اسلامی را از بین خواهد برد.



این مسئول از نظارت دقیق بر امور شوراها خبر داد و افزود: مجموعه بخشداری مرکزی دماوند و شورای اسلامی این بخش نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی مناطق روستایی را با دقت بسیاری دنبال کرده و بر این امر اهتمام خواهند ورزید.



نظارت دقیق بر امور مالی شوراهای بخش مرکزی دماوند



نایب رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی دماوند نیز خاطرنشان کرد: جمع آوری کمکهای مردمی برای صرف در امور خیریه و برگزاری مراسم ملی و مذهبی می بایست با مدیریت شورا و همراه با صدور قبوض پرداختی صورت گیرد.



علی اصغر شریفی از نظارت دقیق بر امور مالی شوراهای اسلامی بخش مرکزی دماوند خبر داد و افزود: تمامی حسابهای بانکی شوراهای اسلامی بخش مرکزی شهرستان دماوند بنابر طرحی اجرایی از سوی بخشداری مرکزی و فرمانداری این شهرستان بشدت مورد نظارت قرار می گیرد.



بخش مرکزی دماوند، نواحی جنوب، شرق و بخش اعظمی از شمال شهرستان دماوند را شامل می شود و مجموعا در سه دهستان "تارود"، "ابرشیوه" و "جمع آبرود" این بخش، 36 منطقه روستایی وجود دارد.