۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۲۰

"ارسطو" منتشر شد

"ارسطو" منتشر شد

چاپ اول کتاب "ارسطو" نوشته جاناتان بارنز با ترجمه محمد فیروزکوهی در قطع پالتویی از سوی انتشارات بصیرت منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تأثیر ارسطو بر تفکر بشری آن اندازه زیاد است که به دشواری بتوان برای آن نظیری یافت. وی از مهمترین فیلسوفان یونان باستان، شاگرد افلاطون و آموزگار اسکندر مقدونی بود که تألیفات بسیاری در زمینه‌ها و رشته‌های گوناکون از جمله فیزیک، متافیزیک، شعر، زیست‌شناسی، منطق، علم بیان، سیاست، دولت و اخلاق از خود به یادگار گذاشته است.

ارسطو به همراه سقراط و افلاطون از تأثیر گذارترین فیلسوفان یونان باستان محسوب می‌شوند.

جاناتان بارنز یکی از بزرگترین ارسطو‌پژوهان معاصر در کتاب مختصر اما جامع خود کوشیده است به بررسی پژوهشهای علمی، اکتشافات منطقی، نظریه‌های مابعدالطبیعی، آثار روانشناختی و آراء سیاسی، اخلاقی و هنری ارسطو بپردازد و جایگاه تاریخی او را در سیر اندیشه بشری نشان دهد.

